Mehmet Şimşek imzayı attı: 31 Aralık'a kadar geçerli olacak

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kesinleşen memur zammının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yılın ikinci yarısında uygulanacak mali ve sosyal haklar genelgesi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle memur maaş katsayıları güncellenirken, bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı ile sözleşmeli personelin ücret tavanları da yeniden hesaplandı.

MEHMET ŞİMŞEK İMZAYI ATTI: 31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak aylık katsayı 1,575512, taban aylık katsayısı 25,794915 ve yan ödeme katsayısı 0,499649 olarak belirlendi.

Yeni katsayılar, memur maaşlarının yanı sıra çok sayıda mali hak ve ödemenin hesaplanmasında esas alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. Buna göre bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 60 kuruş oldu.

Yoklama kaçağı ve bakayalar için uygulanacak ilave ödeme ise 5 bin 514 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI DEĞİŞTİ

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personelin ücret tavanı 86 bin 231 lira 60 kuruşa yükseltildi. Diğer sözleşmeli personel gruplarında da taban ve tavan ücretler ile mevcut brüt sözleşme ücretleri yüzde 13,52 oranında artırıldı.

Aynı artış, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan sözleşmeli personelin ücretlerine de yansıtıldı.

2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki personel için ortalama ücret üst sınırı ise 156 bin 920 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN 73 BİN 729 LİRA OLDU

Genelgeye göre 1 Temmuz 2026'dan itibaren uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş oldu. Ayrıca birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürünün zam ve tazminatlar dahil net aylığı 102 bin 85 lira 23 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan, yeni katsayıların yürürlüğe girmesi nedeniyle 1 Temmuz-14 Temmuz 2026 dönemine ait maaş ve ücret farklarının da hesaplanarak hak sahiplerine ayrıca ödeneceği bildirildi.