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Halk TV Ekonomi Zamlı maaşlar belli oldu: Kim ne kadar alacak?

Zamlı maaşlar belli oldu: Kim ne kadar alacak?

TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi ile memurların temmuz zammı kesinleşti. Yüzde 13,52'lik artışın ardından öğretmenden polise, hemşireden profesöre kadar tüm meslek gruplarının yeni maaşlar belli oldu.

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Zamlı maaşlar belli oldu: Kim ne kadar alacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin temmuz zammı netleşti. Altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının hesaplanmasının ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 oranında zam yapılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyonu kesinleşirken, maaş zamları da belli oldu.

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Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte en düşük memur maaşı 70.258 TL oldu.

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Yapılan hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam alacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Yüzde 13,52'lik zamla birlikte memurların maaşları da güncellendi. Zamlı maaş tablosunda öğretmen, polis, hemşire, uzman doktor, mühendis, profesör, avukat, vaiz ve araştırma görevlisi başta olmak üzere tüm kamu personelinin yeni maaşları yer aldı.

Zamlı maaşlar belli oldu: Kim ne kadar alacak? - Resim : 3

Zam oranlarının netleşmesiyle kim ne kadar alacak sorusu şu şekilde yanıt buldu:

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MEMUR MAAŞLARI MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 TL 107.145 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 TL 73.103 TL
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 TL 92.200 TL
Öğretmen 1/4 73.368 TL 83.287 TL
Başkomiser 3/1 89.214 TL 101.276 TL
Polis Memuru 8/1 81.617 TL 92.652 TL
Uzman Doktor 1/4 150.426 TL 170.764 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 TL 84.879 TL
Mühendis 1/4 96.211 TL 109.219 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 66.870 TL 75.911 TL
Profesör 1/4 135.089 TL 153.353 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 TL 102.813 TL
Vaiz 1/4 76.653 TL 87.016 TL
Avukat 1/4 90.000 TL 102.168 TL
En düşük memur maaşı 61.890 TL 70.258 TL
MEMUR EMEKLİSİ MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ
Müsteşar 1/1 98.407 TL 111.712 TL
Genel Müdür 1/1 87.164 TL 98.948 TL
Öğretmen 1/4 41.151 TL 46.715 TL
Kaymakam 1/4 57.652 TL 65.446 TL
Başkomiser 1/4 41.948 TL 47.620 TL
Hemşire 1/4 41.151 TL 46.715 TL
Mühendis 1/4 41.842 TL 47.499 TL
Teknisyen 1/4 29.582 TL 33.582 TL
Profesör 1/4 70.545 TL 80.082 TL
İmam - Hatip 41.151 TL 46.715 TL
En düşük memur emeklisi maaşı 27.772 TL 31.527 TL

EMEKLİ MAAŞLARI MEVCUT MAAŞ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI
Bağ-Kur (Esnaf) 19.233 TL 22.649 TL
Bağ-Kur (Tarım) 15.286 TL 18.001 TL
SSK (2000 öncesi) 21.481 TL 25.296 TL
SSK (2000 sonrası) 13.316 TL 15.681 TL

EMEKLİ MAAŞI ZAMLI MAAŞ
20.000 TL 23.552 TL
21.000 TL 24.730 TL
22.000 TL 25.907 TL
23.000 TL 27.085 TL
24.000 TL 28.262 TL
25.000 TL 29.440 TL
26.000 TL 30.618 TL
27.000 TL 31.795 TL
28.000 TL 32.973 TL
29.000 TL 34.150 TL
30.000 TL 35.328 TL
31.000 TL 36.506 TL
32.000 TL 37.683 TL
33.000 TL 38.861 TL
34.000 TL 40.038 TL
35.000 TL 41.216 TL
36.000 TL 42.394 TL
37.000 TL 43.571 TL
38.000 TL 44.749 TL
39.000 TL 45.926 TL
40.000 TL 47.104 TL
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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