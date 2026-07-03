Zamlı maaşlar belli oldu: Kim ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin temmuz zammı netleşti. Altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının hesaplanmasının ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 oranında zam yapılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyonu kesinleşirken, maaş zamları da belli oldu.

Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte en düşük memur maaşı 70.258 TL oldu.

Yapılan hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam alacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Yüzde 13,52'lik zamla birlikte memurların maaşları da güncellendi. Zamlı maaş tablosunda öğretmen, polis, hemşire, uzman doktor, mühendis, profesör, avukat, vaiz ve araştırma görevlisi başta olmak üzere tüm kamu personelinin yeni maaşları yer aldı.

Zam oranlarının netleşmesiyle kim ne kadar alacak sorusu şu şekilde yanıt buldu:

MEMUR MAAŞLARI MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 TL 107.145 TL Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 TL 73.103 TL Uzman Öğretmen 1/4 81.219 TL 92.200 TL Öğretmen 1/4 73.368 TL 83.287 TL Başkomiser 3/1 89.214 TL 101.276 TL Polis Memuru 8/1 81.617 TL 92.652 TL Uzman Doktor 1/4 150.426 TL 170.764 TL Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 TL 84.879 TL Mühendis 1/4 96.211 TL 109.219 TL Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 66.870 TL 75.911 TL Profesör 1/4 135.089 TL 153.353 TL Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 TL 102.813 TL Vaiz 1/4 76.653 TL 87.016 TL Avukat 1/4 90.000 TL 102.168 TL En düşük memur maaşı 61.890 TL 70.258 TL

MEMUR EMEKLİSİ MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Müsteşar 1/1 98.407 TL 111.712 TL Genel Müdür 1/1 87.164 TL 98.948 TL Öğretmen 1/4 41.151 TL 46.715 TL Kaymakam 1/4 57.652 TL 65.446 TL Başkomiser 1/4 41.948 TL 47.620 TL Hemşire 1/4 41.151 TL 46.715 TL Mühendis 1/4 41.842 TL 47.499 TL Teknisyen 1/4 29.582 TL 33.582 TL Profesör 1/4 70.545 TL 80.082 TL İmam - Hatip 41.151 TL 46.715 TL En düşük memur emeklisi maaşı 27.772 TL 31.527 TL

EMEKLİ MAAŞLARI MEVCUT MAAŞ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI Bağ-Kur (Esnaf) 19.233 TL 22.649 TL Bağ-Kur (Tarım) 15.286 TL 18.001 TL SSK (2000 öncesi) 21.481 TL 25.296 TL SSK (2000 sonrası) 13.316 TL 15.681 TL