Zamlı maaşlar belli oldu: Kim ne kadar alacak?
TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi ile memurların temmuz zammı kesinleşti. Yüzde 13,52'lik artışın ardından öğretmenden polise, hemşireden profesöre kadar tüm meslek gruplarının yeni maaşlar belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin temmuz zammı netleşti. Altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının hesaplanmasının ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 oranında zam yapılacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU
TÜİK verilerine göre aylık enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyonu kesinleşirken, maaş zamları da belli oldu.
Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte en düşük memur maaşı 70.258 TL oldu.
Yapılan hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam alacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Yüzde 13,52'lik zamla birlikte memurların maaşları da güncellendi. Zamlı maaş tablosunda öğretmen, polis, hemşire, uzman doktor, mühendis, profesör, avukat, vaiz ve araştırma görevlisi başta olmak üzere tüm kamu personelinin yeni maaşları yer aldı.
Zam oranlarının netleşmesiyle kim ne kadar alacak sorusu şu şekilde yanıt buldu:
|MEMUR MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ
|Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4
|94.384 TL
|107.145 TL
|Memur (Üniversite Mezunu) 9/1
|64.397 TL
|73.103 TL
|Uzman Öğretmen 1/4
|81.219 TL
|92.200 TL
|Öğretmen 1/4
|73.368 TL
|83.287 TL
|Başkomiser 3/1
|89.214 TL
|101.276 TL
|Polis Memuru 8/1
|81.617 TL
|92.652 TL
|Uzman Doktor 1/4
|150.426 TL
|170.764 TL
|Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1
|74.770 TL
|84.879 TL
|Mühendis 1/4
|96.211 TL
|109.219 TL
|Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1
|66.870 TL
|75.911 TL
|Profesör 1/4
|135.089 TL
|153.353 TL
|Araştırma Görevlisi 7/1
|90.568 TL
|102.813 TL
|Vaiz 1/4
|76.653 TL
|87.016 TL
|Avukat 1/4
|90.000 TL
|102.168 TL
|En düşük memur maaşı
|61.890 TL
|70.258 TL
|MEMUR EMEKLİSİ
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ
|Müsteşar 1/1
|98.407 TL
|111.712 TL
|Genel Müdür 1/1
|87.164 TL
|98.948 TL
|Öğretmen 1/4
|41.151 TL
|46.715 TL
|Kaymakam 1/4
|57.652 TL
|65.446 TL
|Başkomiser 1/4
|41.948 TL
|47.620 TL
|Hemşire 1/4
|41.151 TL
|46.715 TL
|Mühendis 1/4
|41.842 TL
|47.499 TL
|Teknisyen 1/4
|29.582 TL
|33.582 TL
|Profesör 1/4
|70.545 TL
|80.082 TL
|İmam - Hatip
|41.151 TL
|46.715 TL
|En düşük memur emeklisi maaşı
|27.772 TL
|31.527 TL
|EMEKLİ MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI EMEKLİ MAAŞI
|Bağ-Kur (Esnaf)
|19.233 TL
|22.649 TL
|Bağ-Kur (Tarım)
|15.286 TL
|18.001 TL
|SSK (2000 öncesi)
|21.481 TL
|25.296 TL
|SSK (2000 sonrası)
|13.316 TL
|15.681 TL
|EMEKLİ MAAŞI
|ZAMLI MAAŞ
|20.000 TL
|23.552 TL
|21.000 TL
|24.730 TL
|22.000 TL
|25.907 TL
|23.000 TL
|27.085 TL
|24.000 TL
|28.262 TL
|25.000 TL
|29.440 TL
|26.000 TL
|30.618 TL
|27.000 TL
|31.795 TL
|28.000 TL
|32.973 TL
|29.000 TL
|34.150 TL
|30.000 TL
|35.328 TL
|31.000 TL
|36.506 TL
|32.000 TL
|37.683 TL
|33.000 TL
|38.861 TL
|34.000 TL
|40.038 TL
|35.000 TL
|41.216 TL
|36.000 TL
|42.394 TL
|37.000 TL
|43.571 TL
|38.000 TL
|44.749 TL
|39.000 TL
|45.926 TL
|40.000 TL
|47.104 TL