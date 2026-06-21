Taksitli bedelli askerlik için Meclis'e dilekçe yağdı

TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurularda, şu anda 416 bin 361 lira olan bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi talep edildi. Mayıs ayı raporuna yansıyan talep, peşin ödemede zorlanan vatandaşlar için umut oldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun yayımladığı Mayıs Ayı Faaliyet Raporu, vatandaşların yasal düzenleme talep ettiği konuları gözler önüne serdi. Geçtiğimiz ay komisyona toplam bin 76 resmi başvuru gerçekleştirildi. Meclis'e en çok dilekçe gönderen şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, gelen talepler arasında bir madde öne çıktı.

BEDELLİ ASKERLIKTE TAKSİT TALEBİ

Farklı konularda yasal düzenleme yapılmasını isteyen vatandaşların en dikkat çekici başvurusu bedelli askerlik ödemeleri üzerine oldu. Komisyona dilekçe yazan vatandaşlar, bedelli askerlik ücretinin peşin olarak ödenmesinde zorluk yaşadıklarını belirterek, bu ücretin taksitlere bölünmesi yönünde yasal bir düzenleme yapılmasını talep etti.