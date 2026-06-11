Bedelli askerlikleri hayal oldu: Binlerce kişi hakkını kaybetti

2019 yılında 31 bin lira ile başlayan bedelli askerlik, Nisan ayında 417 bin liraya kadar yükseldi ve 1 Temmuz’dan itibaren de memur maaş katsayısına göre artarak 470 bin lira seviyesine yükselecek.

BİNLERCE KİŞİ BEDELLİ ASKERLİK YAPAMAYACAK

Açıklanan yeni zam ile birlikte bedelli askerliğin bir gecesi 17 bin lirayı bulacak.

2021 ve 2025 yılları arasında bedelli askerlik için 5 yılda 987 bin 645 kişi başvuru yaptı.

Bunlardan 92 bin kişi, gerekli ücreti karşılayamadığı için bu haktan yararlanamadı. Aynı dönemde yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizli askerlik başvuruları 281 bine ulaşırken, 33 bin 884 kişi ödeme yapamadığı için işlemlerini tamamlayamadı.

İLK OLARAK ÖZAL GETİRMİŞTİ

Bedelli askerlik uygulaması, Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde 1987 yılında 2 bin 500 lira ücret ve 3 aylık hizmet süresiyle yeniden hayata geçirildi. Sonraki yıllarda 5 kez daha düzenlenen uygulama, 2019'dan itibaren kalıcı hale geldi.

Her yıl iki kez belirlenen ücreti ödeyen yükümlüler, 28 günlük temel eğitimin ardından askerlik görevini tamamlamış sayılıyor. 2019'un Ocak ayında 31 bin 343 lira olarak başlayan bedelli askerlik ücreti, bu yılın başında 233 bin liraya yükseldi.

Nisan ayında savunma sanayisine destek amacıyla yapılan ek artışla 416 bin liraya çıkan bedelin, 1 Temmuz itibarıyla 470-476 bin lira seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bedelli askerlikten bugüne kadar toplam 1 milyon 436 bin kişi yararlandı.