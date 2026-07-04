Netleşti! Memur ve emekli zamlı maaşı ne zaman alacak?

2026 yılının ilk altı aylık dönemine ait kümülatif enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı verileriyle kesinlik kazandı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 oranında artış göstermesi, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak olan zam oranlarının hesaplanmasındaki temel veriyi de netleştirmiş oldu.

ZAMLI MAAŞLAR İÇİN ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Zam oranlarının belli olmasıyla beraber milyonların beklediği maaş ödeme takvimi de şekillendi. Ücretli çalışan memurlar, zamlı aylıklarını 15 Temmuz tarihinde banka hesaplarında görebilecek. Bununla birlikte, 15 Temmuz'u takip eden hafta içerisinde 14 günlük maaş farkı tutarlarının da hesaplara aktarılması planlanıyor.

SSK emeklilerinin zamlı maaşları 17-26 Temmuz tarihleri arasında yatırılacakken, Bağ-Kur emeklileri yeni aylıklarını 25-28 Temmuz tarihlerine denk gelen ödeme günlerinde tahsil edecek. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasındaki dönemde alan memur emeklilerinin zam farklarının hangi tarihte yatırılacağı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ileri bir tarihte kamuoyuna ayrıca duyurulacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Açıklanan altı aylık enflasyon rakamları doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 17,76 olarak resmiyet kazandı.

Bu grupta yer alan milyonlarca emeklinin aylıkları, belirtilen altı aylık enflasyon farkı oranında yükseltilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 13,52 ARTIŞ

Enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birlikte hesaplanması sonucunda, memurlar ile memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısı için alacakları maaş zammı oranı yüzde 13,52 seviyesinde kaldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının da enflasyon farkı olan yüzde 17,76 oranında artırılması planlandı. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na getirilen kanun teklifi kapsamında, en düşük emekli aylığı tutarının 23 bin 552 liraya çıkartılması öngörülüyor.