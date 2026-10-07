Bakan Işıkhan açıkladı: Avrupa çalışma modellerini inceliyoruz

Avrupa'nın çalışma saat, gün ve modelleri birçok dünya ülkesine örnek teşkil ediyor. Türkiye de bu örnekleri kendi metotlarına uyumlu şekilde incelemeye başladı.

İncelemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Yeni nesil bir çalışma modeli için toplantıların gerçekleştiği öğrenildi.

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre; gelecek üç yılda iş gücü ve çalışma hayatında değişiklikler ve iyileştirmeler hedefleniyor.

Bu kapsamda; iş gücü piyasası dinamikleri doğrultusunda yeni nesil çalışma modelleri, sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzlukları dikkate alınarak, güvenceli esnekliği artıran ve atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek.

İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya işçi ve işveren sendikaları da katıldı.

Amaçlarının tek tip bir çalışma modeli oluşturmak olmadığının altını çizen Bakan Işıkhan, "Amacımız, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır." diye konuştu.

Işıkhan, konuşmasında şu ifadelere değindi: