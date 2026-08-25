Bakan Işıkhan'a çocuk işçiliği soruldu: İnternete yönlendirdi

Çocuk işçiliği ve çocukların iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi Meclis gündemine taşınırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verdiği yanıtlar tartışma konusu oldu.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, çocuk işçiliğinin ulaştığı boyutlar ve iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuklara ilişkin hem Şubat hem de Mayıs 2026'da iki ayrı yazılı soru önergesi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise önergeleri aylar sonra yanıtladı.

Ancak Bakanlığın yanıtlarında, Özer'in talep ettiği temel verilere ilişkin sayısal bilgiler yer almadı.

2025'TE EN AZ 95 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Özer, 20 Mayıs 2026'da verdiği önergede FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin "Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu"na dikkat çekti.

Rapora göre, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında en az 95 çocuk, çalışmak zorunda bırakıldıkları işlerde hayatını kaybetti.

Özer, bu tablonun denetim mekanizmalarının yetersizliğini ve çocukları korumaya yönelik politikaların eksikliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Milletvekili, çocuk işçiliğinin temelinde yoksulluk, gelir adaletsizliği, eğitime erişimde yaşanan sorunlar ve sosyal desteklerin yetersizliği bulunduğunu ifade ederek devletin önceliğinin çocukları çalışmaya iten yapısal nedenleri ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

BAKANLIĞA 3 KRİTİK SORU

Özer, Bakan Işıkhan'dan şu bilgileri istedi:

2025 yılında Bakanlık verilerine göre kaç çocuk hayatını kaybetti?

Hayatını kaybeden çocukların yaş, cinsiyet, sektör ve illere göre dağılımı nedir?

Çocuk işçiliğinin tespiti ve önlenmesi amacıyla kaç işyeri denetlendi, kaç işyerinde çocuk işçi çalıştırıldığı belirlendi ve hangi idari yaptırımlar uygulandı?

Bakanlığın yanıtında ise bu sorulara ilişkin somut sayılar açıklanmadı.

ŞUBAT AYINDAKİ ÖNERGE DE YANITSIZ KALMIŞTI

Özer'in çocuk işçiliğine ilişkin ilk önergesi Şubat 2026'da verildi. Milletvekili bu önergede 2020'den itibaren çalışan çocuk ve genç işçi sayılarını, stajyer çocuklara ilişkin verileri ve iş kazalarında hayatını kaybeden ya da yaralanan çocukların sayılarını sordu.

Özer, daha önceki soru önergelerine verilen yanıtlarda kendisine SGK ve TÜİK'in internet sitelerinin adres gösterildiğini, ancak talep ettiği verilere bu sitelerde de ulaşılamadığını belirterek sorularını yeniden yöneltti.

Bakan Işıkhan, 23 Haziran 2026'da verdiği yanıtta teftiş faaliyetlerinin programlı ve program dışı olarak yürütüldüğünü belirtti. Ancak çocuk işçiliğine ilişkin somut denetim ve yaptırım rakamlarını paylaşmak yerine çocuk işgücü istatistikleri için TÜİK'i, 18 yaş altı sigortalı sayılarına ilişkin veriler için ise SGK'nın internet sitesini adres gösterdi.

İKİNCİ YANITTA DA RAKAM YOK

Işıkhan, Özer'in 20 Mayıs'ta verdiği ikinci önergeye 31 Temmuz 2026'da yanıt verdi.

Bakanlık bu kez, yürütülen tüm teftişlerde çocukların öncelikli risk grubu olarak değerlendirildiğini ve İş Kanunu'nun 71'inci maddesine aykırılık tespit edilmesi halinde idari işlemlerin uygulandığını bildirdi.