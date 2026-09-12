Bakım sigortası mı geliyor? SGK Uzmanı önce olanı yazdı, sonra yeni programı gösterdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı köşe yazısında Türkiye'nin demografik yapısındaki hızlı değişime ve gelecekte büyüyecek bakım ihtiyacına dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki nüfus 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 iken, 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı ise yüzde 9,1 oranından yüzde 10,6 oranına çıktı.

YAŞLI NÜFUS 10 MİLYON SINIRINA DAYANDI

Karakaş, son beş yıllık dönemde yaşlı nüfusun yüzde 20,7 oranında arttığını belirterek Türkiye'nin genç nüfus yapısından hızla uzaklaştığını ifade etti. Nüfus artış hızındaki düşüşe de dikkat çeken Karakaş, 2022'de binde 7,1 olan nüfus artış hızının 2023'te binde 1,1 seviyesine gerilediğini aktardı. Bu eğilimin sürmesi halinde nüfus artış hızının önümüzdeki dönemde eksiye düşme riskinin bulunduğunu kaydetti.

Karakaş'a göre yaşlanan nüfus ve azalan nüfus artışı, beraberinde ciddi bir bakım ihtiyacı doğuruyor.

Bakıma muhtaç kişi sayısındaki artışın sosyal güvenlik ve sağlık sistemi üzerindeki yükü de artırdığına dikkat çeken Karakaş'ın paylaştığı diğer tespitler şu şekilde sıralandı:

Nüfus artış hızımız alarm veriyor. Nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken 2023 yılında binde 1,1 seviyesine geriledi. Önümüzdeki dönemde nüfus artışının eksiye düşme riski mevcuttur. Bu gidişat ciddi bir bakıma muhtaçlık krizini beraberinde getirmektedir. Bakıma muhtaç fert sayısı katlanarak artıyor. Sosyal güvenlik ve sağlık sistemimiz ağır bir yük altındadır. Genel sağlık sigortası giderleri rekor seviyelere ulaşmıştır.

HER DÖRT HANEDEN BİRİNDE BİR YAŞLI YAŞIYOR

Türkiye'nin geçmişte en genç nüfusa sahip ülkelerden biri olduğunu ancak artık hızla ihtiyar bir nüfusa evrildiğini belirten Karakaş, evliliklerin geciktiğini, doğum oranlarının düştüğünü ve ortalama hayat süresinin uzadığını kaydetti.

4 HANEDEN BİRİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ BİR KİŞİ VAR

2024 yılı verilerine göre Türkiye'deki 26 milyon 599 bin 261 hanenin 6 milyon 726 bin 583’ünde en az bir yaşlı birey yaşadığını, yani her 4 haneden birinde 65 yaş üstü bir büyüğün bulunduğunu vurguladı.

Geleneksel aile yapısının değiştiğine dikkat çeken Karakaş, "Düşmez kalkmaz bir Allah. Bugünün genci, yarının ihtiyarıdır" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu: Eskiden bakım yükünü evlatlar üstlenirdi. Şehirleşme arttı. Çalışma şartları ağırlaştı. Aile bağları zayıfladı. Ailelerin uzun süreli bakım hizmetlerini üstlenmesi zorlaştı. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli sayısı zirveye çıktı. Yeterli bakımevi bulunmuyor. Özel bakım maliyetleri ise cep yakıyor. Çoğu ailenin bu masrafları karşılaması imkansızdır.

DEVLETİN EVDE BAKIM YARDIMI YETERSİZ KALIYOR

Hastalık, kaza, afet veya yaşlılık sebebiyle birçok insanın elden ayaktan düştüğünü ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını belirten Karakaş, devletin yoksul durumdaki kişilere evde bakım yardımı sunduğunu aktardı. Halen 500 binden fazla kişinin bu nakdî yardımdan faydalandığını, ödemenin ise hastaya bakan akrabasına yapıldığını ifade etti.

Mevcut sistemin yetersiz olduğunu vurgulayan Karakaş, bu ödemelerin bir sosyal yardım niteliği taşıdığını, sosyal güvenlik çatısı altında bulunmadığını ve planlı ile sürdürülebilir bir yapıda olmadığını belirterek köklü bir reformun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

OVP İLE GÜNDEME GELEN BAKIM SİGORTASI

07 Eylül 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program’ın (OVP) yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç herkesi ilgilendiren adımlar içerdiğini belirten Karakaş, programın ana hedefinin "Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası" altyapısını kurmak olduğunu ifade etti.

Orta Vadeli Program kapsamındaki yenilikler şunları içeriyor:

Bakım Ekonomisi Güçlendirilecek: Nüfus artış hızının sosyal güvenlik dengesine etkisi analiz edilecek.

Bütünleşik Hizmet Sunulacak: Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri birinci basamak ve yataklı tedavi ile entegre edilecek.

Kadın İstihdamı Desteklenecek: Bakım ve kreş imkânları artırılacak. Bakım yükü nedeniyle işten ayrılan kadınlar çalışma hayatına dönecek.

SİGORTANIN FİNANSMANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İş kazasında ve hastalıkta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nasıl bir güvenceyse, Bakım Sigortası'nın da yaşlılıkta öyle bir kalkan olacağını belirten Karakaş, "Yarın bana kim bakacak?" endişesinin son bulması gerektiğini kaydetti.

Bu yeni sigorta kolunun sosyal sigortacılık ilkelerine göre işleyeceğini belirten Karakaş, finansmanın çalışan, işveren primleri ve devlet katkısı ile sağlanacağını aktardı. Ailelerin üzerindeki maddi ve manevi yükün ancak bu şekilde kalkabileceğini savunan Karakaş, sosyal güvenlik sisteminin iflas riskinden korunması için düzenlemenin derhal yürürlüğe konulması gerektiğini, belediyelerin de gereksiz harcamalar yerine bakımevi yapımına ağırlık vermesini ifade etti.