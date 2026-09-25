Uzaktan çalışmada yeni dönem: Resmen yürürlüğe girdi

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeyle işçilerin haftanın belirli günlerinde işyerinde, belirli günlerinde ise uzaktan çalışabilmesi mümkün hale getirildi. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesine yeni bir fıkra eklendi. Yeni hükümle işçilerin iş görme ediminin bir kısmını işyerinde, bir kısmını ise uzaktan çalışma yöntemiyle gerçekleştirmesi kararlaştırılabilecek.

GÜNLER VE SAATLER SÖZLEŞMEDE BELİRLENECEK

Yeni düzenlemeye göre işçi ile işveren arasında karma çalışma modeli uygulanması durumunda, işçinin hangi günlerde işyerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı belirlenecek. Ayrıca çalışma saatleri de iş sözleşmesinde açıkça yer alacak. Düzenlemede, "İş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenir." ifadesine yer verildi.

RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Yönetmelik değişikliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümlerini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütecek.