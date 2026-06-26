Alman devi Merkez Bankası'nın faiz hazırlığını açıkladı: Sonucu felaket senaryosu gibi

Alman bankacılık devi Commerzbank, "TRY: Temel göstergeler olumsuz seyrederken Karahan gevşemeye göz kırpıyor" başlıklı raporunu hazırladı. Raporda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın faiz indirimini gündemine aldığını ancak mevcut enflasyona dayalı şartların faiz kararına engel olduğu ifade edildi.

Raporu hazırlayan Commerzbank Research analisti Tatha Ghose, 6 aylık enflasyon verisinden TL'nin sert değer kaybına kadar çok sayıda olumsuz senaryoyu işaret etti.

ALMAN DEVİ MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ HAZIRLIĞINI AÇIKLADI

Ekonomim'in haberine göre karamsar bir tablo çizen Commerzbank, Türkiye’de enflasyon görünümünün para politikasında gevşemeyi desteklemediğini belirterek, mevcut koşullarda faiz indirimi için uygun bir zemin bulunmadığını değerlendirdi.

Raporda Fatih Karahan'ın hedefi doğrultusunda bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüşün bankaların efektif fonlama maliyetini yüzde 40'lık gecelik borç verme faizinden yüzde 37'lik politika faizine yaklaştıracağı kaydedildi. Mevcut ekonomik tabloda bu kararın riskler barındırdığı ifade edildi.

Karahan'ın bu adım için acele etmediği ancak zamanlamayı tartışmaya açık bıraktığı vurgulandı.

HER İHTİMALİN SONUCU FELAKET SENARYOSU GİBİ

Petrol ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin haziran ayı enflasyonunu geçici olarak düşürebileceğini belirten banka, bu iyileşmenin sonraki aylarda tekrarlanmasının zor olduğunu vurguladı.

Commerzbank analizinde, manşet enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalacağı ve temel fiyat baskılarının güçlü seyrini koruyacağı öngörüldü.

Raporda, Merkez Bankası'nın atacağı adımların olası ekonomik sonuçlarına dair kritik bir uyarıya yer verildi.

Commerzbank, TCMB'nin repo fonlamasına dönerek efektif faizi düşürmesi halinde, Türk lirasında oynaklığın artabileceği ve para biriminde sert değer kaybı riski oluşabileceği uyarısında bulundu.