AKP'li eski Bakan etin kokusunu alıp kebapçıya gelen fakirin yediğinin parasını karşılayacakmış

AKP'li eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de katıldığı bir kebap-steak restoranının açılışında yaptığı konuşmada fakirlere ilişkin ifadeleriyle dikkat çekti. Kırmızı et fiyatlarının ve vatandaşın alım gücünün durumunun farkında olduğu anlaşılan Özhaseki, işletme sahibine tembihte bulunarak etin kokusuna gelen fakiri geri çevirmemesini söyledi.

AKP'Lİ ESKİ BAKAN ETİN KOKUSUNU ALIP KEBAPÇIYA GELEN FAKİRİN YEDİĞİNİN PARASINI KARŞILAYACAKMIŞ

Sağlık sorunları nedeniyle 1 Temmuz 2024'te bakanlık görevinden istifa eden ve aktif siyaseti bırakan Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde açılan Lale Kebap/Steak isimli restoranın açılışına katıldı.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre açılışta konuşan Özhaseki, restoran sahibine hitaben, çevrede ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin bulunabileceğini belirterek, "Burada et kokusu yayılırken yan tarafta durumu iyi olmayan, bunu alamayacak olan insanlar olabilir" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibine, "Etin kokusunu alıp gelen fakir olursa geri çevirme" diyen Özhaseki, açılışa katılanları işaret ederek, "Ola ki sizin bütçeniz buna uygun olmayabilir. Burada gördüğün her arkadaşa yaz, parasını bizden al" şeklinde konuştu.

18.5 MİLYON KİŞİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Özhaseki'nin et kokusuna gelen fakirlere ilişkin tembihleri akıllara açlık sınırının altında yaşamaya itilen milyonlarca sabit gelirliyi getirdi.

AKP dönemi Türkiye’sinde yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki vatandaşların sayısı nüfus yüzde 29.8’unu oluşturarak Avrupa’nın en yüksek seviyesine çıkarken risk grubundaki kişi sayısı da 25 milyonu aştı.

Açılık sınırı altına itilen sabit gelirlinin durumunun özeti ise şu şekilde:

Temmuz 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken asgari gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) Büro Emekçileri Sendikası (BES-AR) tarafından 48.819 TL, TÜRK-İŞ tarafından ise 35.759 TL olarak açıklandı.

Haziran 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla en düşük emekli maaşı 23.552 TL, en düşük memur emekli maaşı ise 27.772 TL oldu. İktidarın ara zam yapmayı reddettiği asgari ücretli ise 2026 yılının Ocak ayından bu yana 28.075 TL maaşla geçinmeye çalışıyor.

Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre, 2026 yılında en düşük emekli aylığı alanların sayısı 5.5 milyona kadar dayanırken çalışan sayısının yarısına denk gelen asgari ücretlilerin sayısı ise 13 milyona kadar çıktı.