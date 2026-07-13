Kayyum tedirginliği beyaz eti vurdu! Fiyatlar uçtu daha da artacak

Beyaz et sektöründe bu kez fiyat artışları gündemde.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Rouzben Gergeri, son dönemde beyaz et kulvarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların tavuk fiyatlarını yukarı yönlü tetiklediğini açıkladı.

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELEBİLİR

İstanbul Ticaret Odası Rouzben Gergeri, piyasadaki mevcut eğilimlerin sürmesi durumunda restoran işletmelerinin tavuk etini 400 ila 500 TL seviyelerinden temin etmek mecburiyetinde kalabileceğini dile getirdi.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı iddiası ile 12 Haziran 2026'da 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Rekabet Kurumu tarafından kanatlı et sektörüne yönelik açılan soruşturma doğrultusunda, çok sayıda büyük firmada eş zamanlı inceleme operasyonları başlatılmıştı.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre; fiyat tespiti yapılması, arzın kısıtlanması ve rekabet kurallarına aykırı bilgi paylaşımı iddialarını bünyesinde barındıran bu soruşturmaya ilişkin beyaz et sektörü temsilcileri önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tavuğun Türkiye genelinde milyonlar için en erişilebilir hayvansal protein kaynağı olduğunu hatırlatan temsilciler; hukuki sürecin üretim zincirinde ve piyasada belirsizlik yarattığını, sermaye sahiplerinin yatırım iştahını kırdığını ve soruşturmadan çıkacak nihai sonucun sektörün geleceği açısından belirleyici olacağını kaydetti.

GÜNLÜK ÜRETİM VE TÜKETİM 4 MİLYON ADET

Toptan piyasada 800 TL olan kırmızı et fiyatlarının mahalle pazarında ve markette perakende olarak 1.000 TL sınırını aştığını, bu yüzden halkın tek sığınağının tavuk eti olduğunu belirten Gergeri, Türkiye'deki tavukçuluk endüstrisinin son yıllarda devasa bir üretim kapasitesine ulaştığını, hatta ilk kez tavuk ürünü ihraç edebilir konuma gelindiğini aktardı.

Ülkede günlük yaklaşık 4 milyon adet tavuk üretimi yapıldığını ve günlük tüketimin de yine 4 milyon adet olduğunu belirten Gergeri, üretim döngüsü hesaba katıldığında sektörün tek bir anda yaklaşık 200 milyon tavuğun bakım sorumluluğunu üstlendiğini bildirdi.

"O FİRMALARIN SAHİPLERİ YATIRIMLARI ASKIYA ALIYOR"

Gergeri, yaşanan süreçteki çarpıklığı şu sözlerle özetledi:

"Böyle devasa bir sistem ve o kadar ucuz rakamlara satılıyor ki fakir fukaranın tek protein kaynağıydı. Bakın öyle bir operasyon yapıldı ki, öyle büyük hatalı bir operasyon oldu ki yazık oldu o firmalara. O firmaların birçok sahibini tanıyoruz, sektörden biliyoruz. Hepsi yapacağı yatırımı askıya alıyor."

Yatırımların bıçak gibi kesilmesinin sadece üretici firmaları etkilemeyeceğini; istihdam olanaklarını, ihracat gelirlerini ve doğrudan tüketici fiyatlarını da olumsuz etkileyeceğini kaydeden Gergeri, "Yatırım demek yeni istihdam, daha fazla üretim ve daha uygun fiyat anlamına geliyor. Bu süreç sektörün büyümesini yavaşlayabilir" şeklinde konuştu.

GIDA SEKTÖRÜNDE TEDİRGİNLİK HAKİM

Tüm Gıda İthalatçıları Derneği (TÜGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Mustafa Manav da tavukçuluk sektörüne yönelik yürütülen bu operasyonel sürecin bütün gıda sanayisinde ciddi bir tedirginlik dalgası yarattığını dile getirdi. Gerçekleştirilen işlemlerin sektör üzerindeki olası yapısal etkilerinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini savunan Manav, "Bu tür adımların, oluşturacağı sonuçlar da dikkate alınarak yürütülmesi gerekiyor. Yaşanan süreç tüm sektör temsilcilerini endişelendirdi" uyarısında bulundu.

YATIRIMCI GÜVENİ ZEDELENDİ

Restoran ve lokantaların çok kısa bir süre öncesine kadar tavuk etini 200-250 TL bandında tedarik edebildiğini hatırlatan Gergeri, güncel alım fiyatlarının hali hazırda 300 TL'nin üzerine yerleştiğini söyledi.

Mevcut fiyatlama eğiliminin bu şekilde devam etmesi halinde fiyat etiketlerinin 400-500 TL'ye kadar tırmanabileceğini öngören Gergeri, bu durumun hem restoranların maliyet yükünü ağırlaştıracağını hem de milyonların uygun fiyatlı hayvansal proteine ulaşmasını imkansız hale getireceğini ifade etti.

Gıda sektörünü doğrudan etkileyen soruşturma ve denetim mekanizmalarında çok daha hassas hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Gergeri, kamuoyuna yansıtılma biçimlerinin yatırımcı güvenine darbe vurduğunu savundu. Gergeri, eğer piyasada usulsüzlük gerçekleştiren firmalar varsa bunların somut delillerle cezalandırılması gerektiğini, fakat yürütülen süreçlerin bütün bir sektörü töhmet altında bırakıp felç edecek şekilde kurgulanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.