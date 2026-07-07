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Halk TV Ekonomi Dünyada petrol fiyatları çakıldı, Türkiye'de akaryakıta yine zam yağdı!

Dünyada petrol fiyatları çakıldı, Türkiye'de akaryakıta yine zam yağdı!

Küresel piyasalarda petrol fiyatları gerilerken, Türkiye'de akaryakıta zam yağmuru sürüyor. Gece yarısı motorine yapılan 1 lira 33 kuruşluk zammın ardından tüm Türkiye'de motorinin litre fiyatı 66 lirayı aştı.

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Dünyada petrol fiyatları çakıldı, Türkiye'de akaryakıta yine zam yağdı!
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Dünya genelinde petrol fiyatlarında düşüş ve yatay bir seyir hakimken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam yağmaya devam ediyor. Tüketicilerin küresel piyasalardaki gerilemeye paralel olarak indirim beklediği bir dönemde, 2 Temmuz'daki benzin zammının ardından bu kez gece yarısı itibarıyla motorin fiyatları yükseldi. Motorine yapılan 1 TL 33 kuruşluk zammın ardından, Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı yeniden 66 TL eşiğini aştı.

Küresel piyasalarda ise Brent petrol 72 dolar civarında seyretmeye devam ediyor. Salı günü Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin hafiflemesiyle kazançları sınırlanan petrol fiyatlarında, yatırımcılar artık arz artışına ve küresel talep beklentilerine odaklanmış durumda.

ABD ile İran arasındaki geçici anlaşma Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat risklerini azaltsa da nakliye şirketlerinin temkinli duruşu ihracatın tam kapasiteye dönmesini yavaşlatıyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ya bir anlaşmaya varacaklarını ya da "işi bitireceklerini" belirterek askeri müdahale tehdidini yinelemesi, arz güvenliği üzerindeki belirsizliğin ve fiyatlardaki hassasiyetin sürmesine neden oluyor.

Brent Petrol
Değer 72,92$
Değişim %1,15

7 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.02
LPG 31.19

7 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.68
Motorin 65.83
LPG 30.59

7 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.82
Motorin 67.09
LPG 31.19

7 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.06
Motorin 67.36
LPG 30.99

7 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.228,23₺
Satış 6.234,26₺
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7 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,94₺
Satış 91,95₺
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7 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,84₺ 46,84₺ %0.04 10:18
Euro (EUR) 53,56₺ 53,57₺ %-0.01 10:18
Sterlin (GBP) 62,71₺ 62,72₺ %-0.02 10:18
Döviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyorDöviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyor

7 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.483
Değişim %0,40
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7 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.369$
Değişim %-0,71
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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