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Dünyada petrol fiyatları çakıldı, Türkiye'de akaryakıta yine zam yağdı!
Küresel piyasalarda petrol fiyatları gerilerken, Türkiye'de akaryakıta zam yağmuru sürüyor. Gece yarısı motorine yapılan 1 lira 33 kuruşluk zammın ardından tüm Türkiye'de motorinin litre fiyatı 66 lirayı aştı.
Dünya genelinde petrol fiyatlarında düşüş ve yatay bir seyir hakimken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam yağmaya devam ediyor. Tüketicilerin küresel piyasalardaki gerilemeye paralel olarak indirim beklediği bir dönemde, 2 Temmuz'daki benzin zammının ardından bu kez gece yarısı itibarıyla motorin fiyatları yükseldi. Motorine yapılan 1 TL 33 kuruşluk zammın ardından, Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı yeniden 66 TL eşiğini aştı.
Küresel piyasalarda ise Brent petrol 72 dolar civarında seyretmeye devam ediyor. Salı günü Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin hafiflemesiyle kazançları sınırlanan petrol fiyatlarında, yatırımcılar artık arz artışına ve küresel talep beklentilerine odaklanmış durumda.
ABD ile İran arasındaki geçici anlaşma Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat risklerini azaltsa da nakliye şirketlerinin temkinli duruşu ihracatın tam kapasiteye dönmesini yavaşlatıyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ya bir anlaşmaya varacaklarını ya da "işi bitireceklerini" belirterek askeri müdahale tehdidini yinelemesi, arz güvenliği üzerindeki belirsizliğin ve fiyatlardaki hassasiyetin sürmesine neden oluyor.