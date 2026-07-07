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Halk TV Ekonomi Döviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyor

Döviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyor

Küresel piyasalarda dolar endeksi gerilerken, yurt içinde döviz kurları durdurulamıyor. Dolar 46,84 TL seviyesinde tarihi zirvesini tazelerken, euro ve sterlin de rekor sınırına dayandı.

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Döviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyor

Geçtiğimiz gün küresel piyasalarda yeniden hareketlenerek 101 puan sınırına dayanan dolar endeksi, yeni günde hafif bir geri çekilmeyle 100,870 puan seviyelerinde dengelendi.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrasında yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz politikalarında nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, enflasyon korkularının hafiflemesi küresel bazda dolar üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Yatırımcıların gözü, Fed'in çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.

Küresel piyasalardaki bu kararsız seyire rağmen yurt içinde döviz kurları yükseliş trendini kesintisiz sürdürüyor. Merkez Bankası'nın piyasaya yönelik müdahalelerine rağmen dolar/TL, yeni günde 46,82 TL seviyesini de aşarak 46,84 TL ile tarihi zirvesini tazeledi ve 47 TL sınırına bir adım daha yaklaştı.

Küresel olarak dolar karşısında zayıflayan ancak Türk lirası karşısında gücünü koruyan euro, 53,61 TL seviyesinden işlem görerek 54 TL'lik rekor eşiğine iyice yaklaştı.

Sterlin ise hızla değer kazanarak 62,77 TL'ye ulaştı ve 63 TL sınırına dayandı.

Piyasalardaki bu hareketlilikte, Fed'in faiz patikasının yanı sıra Ankara'da bugün başlayan ve iki gün sürecek olan kritik NATO Zirvesi'nden gelecek jeopolitik mesajlar da Türkiye ekonomisi ve döviz beklentileri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

7 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

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Dolar (USD) 46,84₺ 46,84₺ %0.04 08:44
Euro (EUR) 53,56₺ 53,57₺ %-0.02 08:44
Sterlin (GBP) 62,71₺ 62,72₺ %-0.02 08:44
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İsviçre Frangı 58,12₺ 58,13₺ %-0.06 08:44
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Danimarka Kronu 7,12₺ 7,16₺ %-0.10 08:43
Norveç Kronu 4,75₺ 4,77₺ %-0.22 08:44
İsveç Kronu 4,83₺ 4,85₺ %-0.22 08:43
Çin Yuanı 6,89₺ 6,89₺ %-0.02 08:44
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %-0.10 08:44
BAE Dirhemi 12,75₺ 12,75₺ %0.04 08:43
Suudi Arabistan Riyali 12,40₺ 12,46₺ %0.03 04:00

7 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,83₺
Satış 46,84₺

7 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,57₺
Satış 53,58₺

7 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,72₺
Satış 62,74₺

7 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.228,23₺
Satış 6.234,26₺
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7 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,91₺
Satış 90,94₺
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7 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.02
LPG 31.19

7 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.425
Değişim %0,05

7 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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