Döviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyor

Geçtiğimiz gün küresel piyasalarda yeniden hareketlenerek 101 puan sınırına dayanan dolar endeksi, yeni günde hafif bir geri çekilmeyle 100,870 puan seviyelerinde dengelendi.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrasında yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz politikalarında nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, enflasyon korkularının hafiflemesi küresel bazda dolar üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Yatırımcıların gözü, Fed'in çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.

Küresel piyasalardaki bu kararsız seyire rağmen yurt içinde döviz kurları yükseliş trendini kesintisiz sürdürüyor. Merkez Bankası'nın piyasaya yönelik müdahalelerine rağmen dolar/TL, yeni günde 46,82 TL seviyesini de aşarak 46,84 TL ile tarihi zirvesini tazeledi ve 47 TL sınırına bir adım daha yaklaştı.

Küresel olarak dolar karşısında zayıflayan ancak Türk lirası karşısında gücünü koruyan euro, 53,61 TL seviyesinden işlem görerek 54 TL'lik rekor eşiğine iyice yaklaştı.

Sterlin ise hızla değer kazanarak 62,77 TL'ye ulaştı ve 63 TL sınırına dayandı.

Piyasalardaki bu hareketlilikte, Fed'in faiz patikasının yanı sıra Ankara'da bugün başlayan ve iki gün sürecek olan kritik NATO Zirvesi'nden gelecek jeopolitik mesajlar da Türkiye ekonomisi ve döviz beklentileri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

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