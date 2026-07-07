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Halk TV Ekonomi Yatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyor

Yatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyor

Küresel piyasalar Fed'in kritik faiz toplantısı tutanaklarına odaklanırken, ons altın 4 bin 100 dolar sınırında işlem görüyor. Ankara'da başlayan NATO Zirvesi'nin yarattığı jeopolitik hareketlilikle gram altın da 6 bin 200 liranın üzerinde seyrediyor

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Yatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyor
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Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh liderliğinde yürütülecek para politikasına dair ipuçları için çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı toplantı tutanaklarını beklerken iki haftanın en yüksek seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 100 dolar sınırının üzerinde kalmaya devam ederken, iç pazarda gram altın da 6 bin 200 TL'nin üzerindeki duruşunu koruyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı enflasyon endişeleri ve güçlü doların etkisiyle bu yıl ulaştığı tarihi zirvelerden yüzde 25'ten fazla gerileyen altın, geçtiğimiz günlerde sağlanan ateşkes anlaşması ve geçen haftaki zayıf ABD istihdam verilerinin faiz artırımı beklentilerini hafifletmesiyle nefes almıştı.

Öte yandan, bugün Ankara'da başlayan ve iki gün sürecek olan kritik NATO Zirvesi'nden gelecek açıklamalar da jeopolitik risk haritası üzerinden Türkiye ekonomisi ve varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacak.

7 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.206,95₺ 6.208,28₺ %-1.00 08:48
Ons Altın $ 4.122,13$ 4.122,69$ %-1.03 08:48
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 132.700,00$ 132.800,00$ %0.00 17:00

7 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.228,23₺
Satış 6.234,26₺

7 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.122,61$
Satış 4.123,22$

7 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 132.700,00$
Satış 132.800,00$

7 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,15₺
Satış 91,17₺
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7 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,84₺ 46,84₺ %0.03 08:48
Euro (EUR) 53,56₺ 53,57₺ %-0.02 08:47
Sterlin (GBP) 62,71₺ 62,72₺ %-0.02 08:48
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7 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.02
LPG 31.19

7 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.425
Değişim %0,05

7 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.120$
Değişim %-1,10
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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