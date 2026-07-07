Yatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh liderliğinde yürütülecek para politikasına dair ipuçları için çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı toplantı tutanaklarını beklerken iki haftanın en yüksek seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 100 dolar sınırının üzerinde kalmaya devam ederken, iç pazarda gram altın da 6 bin 200 TL'nin üzerindeki duruşunu koruyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı enflasyon endişeleri ve güçlü doların etkisiyle bu yıl ulaştığı tarihi zirvelerden yüzde 25'ten fazla gerileyen altın, geçtiğimiz günlerde sağlanan ateşkes anlaşması ve geçen haftaki zayıf ABD istihdam verilerinin faiz artırımı beklentilerini hafifletmesiyle nefes almıştı.

Öte yandan, bugün Ankara'da başlayan ve iki gün sürecek olan kritik NATO Zirvesi'nden gelecek açıklamalar da jeopolitik risk haritası üzerinden Türkiye ekonomisi ve varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacak.

7 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

7 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

7 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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