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Halk TV Ekonomi Enflasyon beklentileri değerli metalleri sarstı: Gümüş yatırımlarının yarısı yandı

Enflasyon beklentileri değerli metalleri sarstı: Gümüş yatırımlarının yarısı yandı

Küresel piyasalar Fed tutanakları ve Ankara'daki NATO Zirvesi'ne odaklanırken, enflasyon beklentileriyle sarsılan gümüş, zirvesinden bu yana yüzde 48'e yakın değer kaybetti.

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Enflasyon beklentileri değerli metalleri sarstı: Gümüş yatırımlarının yarısı yandı
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Altın fiyatlarındaki temkinli duruşa paralel bir seyir izleyen gümüş, piyasaların gözünü çevirdiği Fed tutanakları ve NATO Zirvesi öncesinde kritik sınırlarda işlem görüyor. Yeni günde gram gümüş yurt içinde 91 TL, ons gümüş ise küresel piyasalarda 61 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Orta Doğu'da gerilimin azalarak ateşkes adımlarının atılması ve küresel ekonomik belirsizlikler, gümüş fiyatlarında bu yıl yaşanan sert kayıpları yeniden gündeme getirdi. Son geri çekilmelerle birlikte gümüş, bu yıl gördüğü tarihi zirve seviyelerine kıyasla gram bazında yüzde 44,81; ons bazında ise yüzde 48,44 oranında değer kaybetti.

7 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 91,10₺ 91,12₺ %-2.46 08:49
Ons Gümüş $ 60,51$ 60,52$ %-2.49 08:49

7 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,10₺
Satış 91,12₺

7 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,54$
Satış 60,57$

7 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.228,23₺
Satış 6.234,26₺

Yatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyorYatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyor

7 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,84₺ 46,84₺ %0.03 08:49
Euro (EUR) 53,56₺ 53,57₺ %-0.02 08:49
Sterlin (GBP) 62,71₺ 62,72₺ %-0.02 08:49
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7 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.02
LPG 31.19

7 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.425
Değişim %0,05

7 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.120$
Değişim %-1,10
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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