Enflasyon beklentileri değerli metalleri sarstı: Gümüş yatırımlarının yarısı yandı

Altın fiyatlarındaki temkinli duruşa paralel bir seyir izleyen gümüş, piyasaların gözünü çevirdiği Fed tutanakları ve NATO Zirvesi öncesinde kritik sınırlarda işlem görüyor. Yeni günde gram gümüş yurt içinde 91 TL, ons gümüş ise küresel piyasalarda 61 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Orta Doğu'da gerilimin azalarak ateşkes adımlarının atılması ve küresel ekonomik belirsizlikler, gümüş fiyatlarında bu yıl yaşanan sert kayıpları yeniden gündeme getirdi. Son geri çekilmelerle birlikte gümüş, bu yıl gördüğü tarihi zirve seviyelerine kıyasla gram bazında yüzde 44,81; ons bazında ise yüzde 48,44 oranında değer kaybetti.

7 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

7 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

7 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

7 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

7 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

7 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.87 Motorin 66.02 LPG 31.19

7 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

7 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI