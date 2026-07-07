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Halk TV Ekonomi Yatırımcılar Ankara'ya kilitlendi: BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı!

Yatırımcılar Ankara'ya kilitlendi: BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı!

Ankara'daki kritik NATO Zirvesi öncesinde Borsa İstanbul'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Yeni haftanın ilk gününü dalgalı seyirle geride bırakan BIST 100 endeksi, zirveden gelecek jeopolitik mesajlar öncesinde salı gününe düşüşle başladı.

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Yatırımcılar Ankara'ya kilitlendi: BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk gününde dalgalı bir seyir izledi. Pazartesi günü sabah seansında yükseliş kaydeden endeks, öğleden sonra gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Günü düşüşle kapatmaktan son anda kurtulan borsa, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,05 gibi çok sınırlı bir yükselişle, 6,63 puan artarak 14 bin 424,54 puandan tamamladı. Yaşanan bu çalkantıya rağmen endeksin haftalık bazdaki toplam değer kazancı yüzde 2,14 olarak kayıtlara geçti.

Haftanın ikinci işlem gününe ise satıcılı bir seyirle başlandı. Ankara'da bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan kritik NATO Zirvesi'nden gelecek mesajların borsa üzerinde doğrudan etkili olması beklenirken, BIST 100 endeksi güne yüzde 0,12 oranında düşüşle başladı. Yeni günde 16,63 puan kaybeden endeks, açılış seansında 14 bin 407,91 puana geriledi. Yatırımcılar, zirveden çıkacak jeopolitik kararları ve piyasaya yansımalarını yakından takip ediyor.

7 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.471
Günlük değişim %0.32
Gün içi düşük 14.397
Gün içi yüksek 14.529
Önceki kapanış 14.425
Saat 11:52

7 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BETAE 64,35 %10,00
ORZAX 75,90 %10,00
BALAT 72,85 %9,96
QNBFK 53,45 %9,93
DAGI 11,75 %9,92

7 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SVGYO 18,99 %-10,00
SANEL 70,35 %-6,82
SOHOE 15,41 %-6,61
COSMO 137,20 %-4,99
DIRIT 22,10 %-4,99

7 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ORZAX 75,90 460.089.633,30
THYAO 346,00 120.532.214,00
ASELS 402,75 119.789.932,50
DSTKF 3.577,50 100.345.297,50
SOHOE 15,41 79.562.692,96

7 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.228,23₺
Satış 6.234,26₺
Yatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyorYatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyor

7 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,79₺
Satış 91,81₺
Enflasyon beklentileri değerli metalleri sarstı: Gümüş yatırımlarının yarısı yandıEnflasyon beklentileri değerli metalleri sarstı: Gümüş yatırımlarının yarısı yandı

7 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,84₺ 46,84₺ %0.04 11:51
Euro (EUR) 53,57₺ 53,58₺ %0.00 11:52
Sterlin (GBP) 62,77₺ 62,78₺ %0.07 11:52
Döviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyorDöviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyor

7 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.02
LPG 31.19
Dünyada petrol fiyatları çakıldı, Türkiye'de akaryakıta yine zam yağdı!Dünyada petrol fiyatları çakıldı, Türkiye'de akaryakıta yine zam yağdı!

7 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.080$
Değişim %-1,18
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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