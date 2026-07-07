Yatırımcılar Ankara'ya kilitlendi: BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk gününde dalgalı bir seyir izledi. Pazartesi günü sabah seansında yükseliş kaydeden endeks, öğleden sonra gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Günü düşüşle kapatmaktan son anda kurtulan borsa, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,05 gibi çok sınırlı bir yükselişle, 6,63 puan artarak 14 bin 424,54 puandan tamamladı. Yaşanan bu çalkantıya rağmen endeksin haftalık bazdaki toplam değer kazancı yüzde 2,14 olarak kayıtlara geçti.

Haftanın ikinci işlem gününe ise satıcılı bir seyirle başlandı. Ankara'da bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan kritik NATO Zirvesi'nden gelecek mesajların borsa üzerinde doğrudan etkili olması beklenirken, BIST 100 endeksi güne yüzde 0,12 oranında düşüşle başladı. Yeni günde 16,63 puan kaybeden endeks, açılış seansında 14 bin 407,91 puana geriledi. Yatırımcılar, zirveden çıkacak jeopolitik kararları ve piyasaya yansımalarını yakından takip ediyor.

7 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

7 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BETAE 64,35 %10,00 ORZAX 75,90 %10,00 BALAT 72,85 %9,96 QNBFK 53,45 %9,93 DAGI 11,75 %9,92

7 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SVGYO 18,99 %-10,00 SANEL 70,35 %-6,82 SOHOE 15,41 %-6,61 COSMO 137,20 %-4,99 DIRIT 22,10 %-4,99

7 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ORZAX 75,90 460.089.633,30 THYAO 346,00 120.532.214,00 ASELS 402,75 119.789.932,50 DSTKF 3.577,50 100.345.297,50 SOHOE 15,41 79.562.692,96

7 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

7 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

7 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

7 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.87 Motorin 66.02 LPG 31.19

7 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI