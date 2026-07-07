Fiyatların düşeceğini bekleyenler yanıldı: Bitcoin'den sürpriz direnç!

Kripto para piyasalarında son 24 saat içinde karışık bir seyir izlendi. Bitcoin hafif bir yükseliş grafiği çizerken, en büyük rakibi Ethereum ise güne küçük bir düşüşle başladı. Bitcoin, büyük bir yatırım firmasının 216 milyon dolarlık satışına rağmen 61 bin ile 64 bin dolar arasındaki konumunu korumayı başardı.

Piyasadaki bu ani hareketlilik, fiyatların düşeceğine oynayan yatırımcıların ters pozisyonda kalmasına neden oldu ve son 24 saatte toplamda 498 milyon dolarlık işlem sistem tarafından otomatik olarak kapatıldı. Toplam kripto piyasasının değeri ise 2,27 trilyon dolar seviyesindeki yerini korudu.

Piyasada fiyat hareketlerinin yanı sıra önemli gelişmeler de yaşanıyor. Kripto dünyasının iki büyük projesi, sistemlerindeki güvenlik açıklarından ötürü siber saldırıya uğrayarak toplamda 26 milyon dolar değerinde kayıp yaşadı.

Diğer yandan, Bitcoin madencilerinin gelir durumunu ölçen endeksler alarm vermeye başladı. Madencilerin yaklaşık yüzde 20'sinin zarar ettiğini gösteren veriler, piyasanın geçmişte de olduğu gibi en dip noktaya yaklaştığına ve buradan yeni bir toparlanma başlayabileceğine işaret ediyor.

Geleceğe yönelik en büyük umut ise ABD yönetiminden geldi; Trump hükümetinin resmi olarak bir "Stratejik Bitcoin Rezervi" oluşturma planlarını değerlendirdiği yönündeki haberler, büyük yatırımcıların sektöre olan güvenini canlı tutuyor.

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