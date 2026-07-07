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Halk TV Ekonomi Fiyatların düşeceğini bekleyenler yanıldı: Bitcoin'den sürpriz direnç!

Fiyatların düşeceğini bekleyenler yanıldı: Bitcoin'den sürpriz direnç!

Kripto para piyasasında bir yatırım firmasının 216 milyon dolarlık büyük satışına rağmen Bitcoin, 61 bin ile 64 bin dolar arasındaki yerini korudu. Lider para birimi direnç gösterirken Ethereum ise güne düşüşle başladı.

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Fiyatların düşeceğini bekleyenler yanıldı: Bitcoin'den sürpriz direnç!
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Kripto para piyasalarında son 24 saat içinde karışık bir seyir izlendi. Bitcoin hafif bir yükseliş grafiği çizerken, en büyük rakibi Ethereum ise güne küçük bir düşüşle başladı. Bitcoin, büyük bir yatırım firmasının 216 milyon dolarlık satışına rağmen 61 bin ile 64 bin dolar arasındaki konumunu korumayı başardı.

Piyasadaki bu ani hareketlilik, fiyatların düşeceğine oynayan yatırımcıların ters pozisyonda kalmasına neden oldu ve son 24 saatte toplamda 498 milyon dolarlık işlem sistem tarafından otomatik olarak kapatıldı. Toplam kripto piyasasının değeri ise 2,27 trilyon dolar seviyesindeki yerini korudu.

Piyasada fiyat hareketlerinin yanı sıra önemli gelişmeler de yaşanıyor. Kripto dünyasının iki büyük projesi, sistemlerindeki güvenlik açıklarından ötürü siber saldırıya uğrayarak toplamda 26 milyon dolar değerinde kayıp yaşadı.

Diğer yandan, Bitcoin madencilerinin gelir durumunu ölçen endeksler alarm vermeye başladı. Madencilerin yaklaşık yüzde 20'sinin zarar ettiğini gösteren veriler, piyasanın geçmişte de olduğu gibi en dip noktaya yaklaştığına ve buradan yeni bir toparlanma başlayabileceğine işaret ediyor.

Geleceğe yönelik en büyük umut ise ABD yönetiminden geldi; Trump hükümetinin resmi olarak bir "Stratejik Bitcoin Rezervi" oluşturma planlarını değerlendirdiği yönündeki haberler, büyük yatırımcıların sektöre olan güvenini canlı tutuyor.

7 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 63.369$ %-0.71 62.800$ 64.694$ -
Ethereum (ETH) 1.780$ %-0.73 1.758$ 1.833$ -

7 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
DeXe (DEXE) 27,74 $ +%10,07
Pyth Network (PYTH) 0,04 $ +%8,65
Jito (JTO) 0,78 $ +%6,71

7 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 1,23 $ -%10,65
Bonk (BONK) 0,05 $ -%7,17
Venice Token (VVV) 10,98 $ -%6,86

7 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.228,23₺
Satış 6.234,26₺
Yatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyorYatırımcılar nefesini tuttu: Altın varıyla yoğuyla tutunuyor

7 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,94₺
Satış 91,95₺
Enflasyon beklentileri değerli metalleri sarstı: Gümüş yatırımlarının yarısı yandıEnflasyon beklentileri değerli metalleri sarstı: Gümüş yatırımlarının yarısı yandı

7 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,84₺ 46,84₺ %0.04 10:18
Euro (EUR) 53,56₺ 53,57₺ %-0.01 10:18
Sterlin (GBP) 62,71₺ 62,72₺ %-0.02 10:18
Döviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyorDöviz piyasasında rekor yağmuru: Yükselişler durdurulamıyor

7 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.02
LPG 31.19
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7 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.483
Değişim %0,40
Yatırımcılar Ankara'ya kilitlendi: BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı!Yatırımcılar Ankara'ya kilitlendi: BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı!
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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