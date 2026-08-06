Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi
Küresel emtia piyasaları Şubat ayından bu yana en güçlü günlük kazancını kaydederken altın yükselişini sürdürdü. ABD'deki zayıf istihdam verisi ve Trump'ın İran açıklamasıyla ons altın 4 bin 260 doları, gram altın ise 6 bin 500 lirayı aştı.
Küresel piyasalarda emtia fiyatları Çarşamba günü Şubat ayından bu yana en büyük günlük kazancını kaydederken, yükseliş trendini Perşembe gününe de taşıdı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılmasına yönelik diplomatik umutlar, petrol fiyatları ile ABD 10 yıllık tahvil getirilerini aşağı çekerken; zayıflayan dolar endeksi altındaki küresel ralliyi destekledi.
ABD’de açıklanan özel sektör istihdam verisinin yavaşlamaya işaret etmesi ve cuma günü açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam raporu öncesinde Fed’den faiz indirimi beklentileri güçlendi.
Ortadoğu’da diplomatik çözüm ihtimali yükselişi beslese de ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’a yönelik askeri müdahale seçeneği masada" açıklaması küresel risk algısını canlı tuttu.
Trump’ın açıklamalarıyla birlikte Perşembe sabahının ilk saatlerinde altında hafif bir gerileme yaşansa da genel yukarı yönlü trend bozulmadı. Ons altın 4 bin 260 dolar seviyesinin üzerinde, gram altın da 6 bin 500 TL barajının üzerinde işlem görüyor.
6 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.510,06₺
|6.511,43₺
|%0.27
|08:25
|Ons Altın $
|4.254,43$
|4.254,93$
|%0.19
|08:25
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|133.400,00$
|133.500,00$
|%0.00
|17:04
6 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,59₺
|47,60₺
|%0.08
|08:25
|Euro (EUR)
|55,06₺
|55,08₺
|%0.25
|08:25
|Sterlin (GBP)
|64,16₺
|64,21₺
|%0.14
|08:25
6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.27
|Motorin
|80.01
|LPG
|33.79