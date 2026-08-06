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Halk TV Ekonomi Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi

Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi

Küresel emtia piyasaları Şubat ayından bu yana en güçlü günlük kazancını kaydederken altın yükselişini sürdürdü. ABD'deki zayıf istihdam verisi ve Trump'ın İran açıklamasıyla ons altın 4 bin 260 doları, gram altın ise 6 bin 500 lirayı aştı.

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Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi
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Küresel piyasalarda emtia fiyatları Çarşamba günü Şubat ayından bu yana en büyük günlük kazancını kaydederken, yükseliş trendini Perşembe gününe de taşıdı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılmasına yönelik diplomatik umutlar, petrol fiyatları ile ABD 10 yıllık tahvil getirilerini aşağı çekerken; zayıflayan dolar endeksi altındaki küresel ralliyi destekledi.

ABD’de açıklanan özel sektör istihdam verisinin yavaşlamaya işaret etmesi ve cuma günü açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam raporu öncesinde Fed’den faiz indirimi beklentileri güçlendi.

Ortadoğu’da diplomatik çözüm ihtimali yükselişi beslese de ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’a yönelik askeri müdahale seçeneği masada" açıklaması küresel risk algısını canlı tuttu.

Trump’ın açıklamalarıyla birlikte Perşembe sabahının ilk saatlerinde altında hafif bir gerileme yaşansa da genel yukarı yönlü trend bozulmadı. Ons altın 4 bin 260 dolar seviyesinin üzerinde, gram altın da 6 bin 500 TL barajının üzerinde işlem görüyor.

6 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.510,06₺ 6.511,43₺ %0.27 08:25
Ons Altın $ 4.254,43$ 4.254,93$ %0.19 08:25
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 133.400,00$ 133.500,00$ %0.00 17:04

6 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.387,11₺
Satış 6.393,24₺

6 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.254,43$
Satış 4.254,93$

6 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 133.400,00$
Satış 133.500,00$

6 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,70₺
Satış 94,73₺
Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadıAltının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadı

6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,59₺ 47,60₺ %0.08 08:25
Euro (EUR) 55,06₺ 55,08₺ %0.25 08:25
Sterlin (GBP) 64,16₺ 64,21₺ %0.14 08:25
Piyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdıPiyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79

6 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.703
Değişim %0,11

6 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.971$
Değişim %0,34
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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