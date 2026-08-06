Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi

Küresel piyasalarda emtia fiyatları Çarşamba günü Şubat ayından bu yana en büyük günlük kazancını kaydederken, yükseliş trendini Perşembe gününe de taşıdı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılmasına yönelik diplomatik umutlar, petrol fiyatları ile ABD 10 yıllık tahvil getirilerini aşağı çekerken; zayıflayan dolar endeksi altındaki küresel ralliyi destekledi.

ABD’de açıklanan özel sektör istihdam verisinin yavaşlamaya işaret etmesi ve cuma günü açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam raporu öncesinde Fed’den faiz indirimi beklentileri güçlendi.

Ortadoğu’da diplomatik çözüm ihtimali yükselişi beslese de ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’a yönelik askeri müdahale seçeneği masada" açıklaması küresel risk algısını canlı tuttu.

Trump’ın açıklamalarıyla birlikte Perşembe sabahının ilk saatlerinde altında hafif bir gerileme yaşansa da genel yukarı yönlü trend bozulmadı. Ons altın 4 bin 260 dolar seviyesinin üzerinde, gram altın da 6 bin 500 TL barajının üzerinde işlem görüyor.

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