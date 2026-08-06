Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadı

Hürmüz Boğazı'na dair diplomatik umutlar, zayıflayan dolar endeksi ve düşen ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin etkisiyle altın tarafında rekor ralli dördüncü gününe taşınırken, gümüş piyasası bu güçlü ivmeyi yakalayamadı. Küresel piyasalarda ABD istihdam verileri öncesinde Fed’e yönelik faiz beklentileri ve Trump'ın İran'a ilişkin askeri müdahale seçeneğini masada tutan açıklamaları risk iştahını dengelerken, gümüşte hareketlilik daha dar bir bantta gerçekleşti.

Yükselişin sınırlı kaldığı ons gümüş, gün içerisinde 62 - 63 dolar aralığında dalgalı bir seyir izliyor. Gram gümüş ise, 94 TL ile 96 TL arasında sıkışık bir bantta hareket ediyor.

6 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

6 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

6 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.27 Motorin 80.01 LPG 33.79

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