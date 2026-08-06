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Halk TV Ekonomi Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadı

Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadı

Hürmüz Boğazı diplomasisi ve ABD-İran geriliminin piyasalara yansıdığı süreçte altın rekor tazelerken gümüş bu güçlü ivmeyi yakalayamadı. Ons fiyatı 62-63 dolar aralığına sıkışan gümüşte gram tarafı ise 94-96 liradan işlem görüyor.

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Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadı
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Hürmüz Boğazı'na dair diplomatik umutlar, zayıflayan dolar endeksi ve düşen ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin etkisiyle altın tarafında rekor ralli dördüncü gününe taşınırken, gümüş piyasası bu güçlü ivmeyi yakalayamadı. Küresel piyasalarda ABD istihdam verileri öncesinde Fed’e yönelik faiz beklentileri ve Trump'ın İran'a ilişkin askeri müdahale seçeneğini masada tutan açıklamaları risk iştahını dengelerken, gümüşte hareketlilik daha dar bir bantta gerçekleşti.

Yükselişin sınırlı kaldığı ons gümüş, gün içerisinde 62 - 63 dolar aralığında dalgalı bir seyir izliyor. Gram gümüş ise, 94 TL ile 96 TL arasında sıkışık bir bantta hareket ediyor.

6 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 94,82₺ 94,85₺ %0.00 08:20
Ons Gümüş $ 61,96$ 61,98$ %-0.06 08:20

6 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,82₺
Satış 94,85₺

6 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 61,96$
Satış 61,98$

6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.387,11₺
Satış 6.393,24₺
Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmediAltın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi

6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,59₺ 47,60₺ %0.09 08:20
Euro (EUR) 55,06₺ 55,08₺ %0.25 08:20
Sterlin (GBP) 64,17₺ 64,21₺ %0.14 08:20
Piyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdıPiyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79

6 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.703
Değişim %0,11

6 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.921$
Değişim %0,27
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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