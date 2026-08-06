Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadı
Hürmüz Boğazı diplomasisi ve ABD-İran geriliminin piyasalara yansıdığı süreçte altın rekor tazelerken gümüş bu güçlü ivmeyi yakalayamadı. Ons fiyatı 62-63 dolar aralığına sıkışan gümüşte gram tarafı ise 94-96 liradan işlem görüyor.
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Hürmüz Boğazı'na dair diplomatik umutlar, zayıflayan dolar endeksi ve düşen ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin etkisiyle altın tarafında rekor ralli dördüncü gününe taşınırken, gümüş piyasası bu güçlü ivmeyi yakalayamadı. Küresel piyasalarda ABD istihdam verileri öncesinde Fed’e yönelik faiz beklentileri ve Trump'ın İran'a ilişkin askeri müdahale seçeneğini masada tutan açıklamaları risk iştahını dengelerken, gümüşte hareketlilik daha dar bir bantta gerçekleşti.
Yükselişin sınırlı kaldığı ons gümüş, gün içerisinde 62 - 63 dolar aralığında dalgalı bir seyir izliyor. Gram gümüş ise, 94 TL ile 96 TL arasında sıkışık bir bantta hareket ediyor.
6 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|94,82₺
|94,85₺
|%0.00
|08:20
|Ons Gümüş $
|61,96$
|61,98$
|%-0.06
|08:20
6 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,59₺
|47,60₺
|%0.09
|08:20
|Euro (EUR)
|55,06₺
|55,08₺
|%0.25
|08:20
|Sterlin (GBP)
|64,17₺
|64,21₺
|%0.14
|08:20
6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.27
|Motorin
|80.01
|LPG
|33.79
6 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
6 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi