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Halk TV Ekonomi Piyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Piyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünya genelinde zayıflayan dolara rağmen Türkiye'de döviz kurları rekor kırdı. Dolar 47,59 TL'ye yükselirken, Euro 55 TL barajını aşıp 55,09 TL oldu. Üç majör para birimi TL karşısında tüm zamanların zirvesini tazeledi.

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Piyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair diplomatik umutlar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve düşen ABD 10 yıllık tahvil getirileri, küresel piyasalarda ABD Doları üzerindeki satış baskısını artırdı. ABD’de açıklanan özel sektör istihdam verisindeki yavaşlama ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporu öncesinde gerileyen dolar endeksi, düşüşünü sürdürerek 99,718 puana kadar çekildi.

Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale seçeneğini masada tutması piyasalarda jeopolitik riskleri canlı tutsa da zayıflayan dolar küresel emtia ve para birimlerine alan açmaya devam etti.

Dünya genelinde zayıflayan dolar seyrine rağmen, Türkiye'de döviz kurları yukarı yönlü ivmesini koruyarak tarihi zirvelerini yeniledi.

Küresel çapta kan kaybeden dolar, Türkiye'de 47,59 TL seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Dolar karşısında güç kazanan Euro, TL karşısında tarihi bir eşiği geride bırakıp 55,09 TL'ye tırmanarak 55 TL barajını aştı. İngiliz sterlininin de 64,21 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte her üç majör döviz kuru da aynı günde TL karşısında tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmış oldu.

6 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,59₺ 47,60₺ %0.08 08:25
Euro (EUR) 55,06₺ 55,08₺ %0.25 08:25
Sterlin (GBP) 64,16₺ 64,21₺ %0.14 08:25
Kanada Doları 33,91₺ 34,08₺ %-0.02 08:25
İsviçre Frangı 59,04₺ 59,08₺ %0.25 08:25
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %0.00 08:01
Avustralya Doları 33,47₺ 33,64₺ %-0.19 08:25
Danimarka Kronu 7,34₺ 7,38₺ %-0.07 08:25
Norveç Kronu 4,98₺ 5,00₺ %-0.18 08:25
İsveç Kronu 5,00₺ 5,03₺ %-0.16 08:25
Çin Yuanı 7,05₺ 7,05₺ %0.05 08:25
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.08 08:25
BAE Dirhemi 12,96₺ 12,96₺ %0.09 08:25
Suudi Arabistan Riyali 12,67₺ 12,73₺ %0.00 17:02

6 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,59₺
Satış 47,60₺

6 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,06₺
Satış 55,08₺

6 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,16₺
Satış 64,21₺

6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.387,11₺
Satış 6.393,24₺
Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmediAltın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi

6 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,70₺
Satış 94,73₺
Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadıAltının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ona gümüşte yükseliş duraksadı

6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79

6 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.703
Değişim %0,11

6 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.971$
Değişim %0,34
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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