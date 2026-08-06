Piyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair diplomatik umutlar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve düşen ABD 10 yıllık tahvil getirileri, küresel piyasalarda ABD Doları üzerindeki satış baskısını artırdı. ABD’de açıklanan özel sektör istihdam verisindeki yavaşlama ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporu öncesinde gerileyen dolar endeksi, düşüşünü sürdürerek 99,718 puana kadar çekildi.

Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale seçeneğini masada tutması piyasalarda jeopolitik riskleri canlı tutsa da zayıflayan dolar küresel emtia ve para birimlerine alan açmaya devam etti.

Dünya genelinde zayıflayan dolar seyrine rağmen, Türkiye'de döviz kurları yukarı yönlü ivmesini koruyarak tarihi zirvelerini yeniledi.

Küresel çapta kan kaybeden dolar, Türkiye'de 47,59 TL seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Dolar karşısında güç kazanan Euro, TL karşısında tarihi bir eşiği geride bırakıp 55,09 TL'ye tırmanarak 55 TL barajını aştı. İngiliz sterlininin de 64,21 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte her üç majör döviz kuru da aynı günde TL karşısında tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmış oldu.

6 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

6 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

6 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

6 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

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