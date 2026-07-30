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Halk TV Ekonomi Jeopolitik kriz ve Fed kararı dijital varlıkları vurdu: Kripto piyasasında çalkantı derinleşiyor

Jeopolitik kriz ve Fed kararı dijital varlıkları vurdu: Kripto piyasasında çalkantı derinleşiyor

ABD-İran gerilimi ve Fed’in faiz kararı kripto piyasasını vurdu. Bitcoin’in 63 bin dolar bandına sıkışmasıyla sarsılan sektörde Luno, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracağını duyurdu.

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Jeopolitik kriz ve Fed kararı dijital varlıkları vurdu: Kripto piyasasında çalkantı derinleşiyor

Küresel piyasalardaki hareketlilik dijital varlıkları doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasındaki gerginliğin tırmanması petrol fiyatlarını oynaklaştırırken, ABD Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 3,50 ile 3,75 arasında sabit tutma kararı yatırımcıların iştahını kaçırdı.

Amerikan borsalarında yaşanan sert düşüşlerin etkisiyle Bitcoin fiyatı 63 bin 251 dolar ile 64 bin 640 dolar bandında sıkıştı. Sektördeki çalkantı sürerken kripto borsası Luno, otomasyon ve kurumsal müşterilere odaklanmak amacıyla çalışanlarının beşte birini işten çıkaracağını duyurdu.

30 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 63.930$ %0.72 63.273$ 64.412$ -
Ethereum (ETH) 1.901$ %0.93 1.875$ 1.921$ -

30 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Injective (INJ) 4,72 $ +%5,00
Pi (PI) 0,08240 $ +%4,06
Audiera (BEAT) 3,79 $ +%3,88

30 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Lighter (LIT) 2,19 $ -%5,95
MemeCore (M) 1,06 $ -%5,50
Venice Token (VVV) 12,14 $ -%5,01

30 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.094,92₺
Satış 6.100,97₺
Altın fiyatları fed kararı ve Orta Doğu ateşi arasında sıkıştıAltın fiyatları fed kararı ve Orta Doğu ateşi arasında sıkıştı

30 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,25₺
Satış 87,28₺
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30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,41₺ 47,42₺ %0.04 09:54
Euro (EUR) 54,41₺ 54,43₺ %0.15 09:55
Sterlin (GBP) 63,41₺ 63,43₺ %0.21 09:55
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30 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19
Piyasalar alev alev: Depoyu doldurmak için son saatler, gece yarısı tabela değişiyorPiyasalar alev alev: Depoyu doldurmak için son saatler, gece yarısı tabela değişiyor

30 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.502
Değişim %-1,36
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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