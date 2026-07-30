Jeopolitik kriz ve Fed kararı dijital varlıkları vurdu: Kripto piyasasında çalkantı derinleşiyor
ABD-İran gerilimi ve Fed’in faiz kararı kripto piyasasını vurdu. Bitcoin’in 63 bin dolar bandına sıkışmasıyla sarsılan sektörde Luno, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracağını duyurdu.
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Küresel piyasalardaki hareketlilik dijital varlıkları doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasındaki gerginliğin tırmanması petrol fiyatlarını oynaklaştırırken, ABD Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 3,50 ile 3,75 arasında sabit tutma kararı yatırımcıların iştahını kaçırdı.
Amerikan borsalarında yaşanan sert düşüşlerin etkisiyle Bitcoin fiyatı 63 bin 251 dolar ile 64 bin 640 dolar bandında sıkıştı. Sektördeki çalkantı sürerken kripto borsası Luno, otomasyon ve kurumsal müşterilere odaklanmak amacıyla çalışanlarının beşte birini işten çıkaracağını duyurdu.
30 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|63.930$
|%0.72
|63.273$
|64.412$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.901$
|%0.93
|1.875$
|1.921$
|-
30 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Injective (INJ)
|4,72 $
|+%5,00
|Pi (PI)
|0,08240 $
|+%4,06
|Audiera (BEAT)
|3,79 $
|+%3,88
30 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Lighter (LIT)
|2,19 $
|-%5,95
|MemeCore (M)
|1,06 $
|-%5,50
|Venice Token (VVV)
|12,14 $
|-%5,01
30 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
30 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,41₺
|47,42₺
|%0.04
|09:54
|Euro (EUR)
|54,41₺
|54,43₺
|%0.15
|09:55
|Sterlin (GBP)
|63,41₺
|63,43₺
|%0.21
|09:55
30 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.10
|Motorin
|77.21
|LPG
|31.19
30 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi