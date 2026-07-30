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Halk TV Ekonomi Fed kararı piyasaları sarstı: Dolar ve euroda yeni rekor seviyeler görüldü

Fed kararı piyasaları sarstı: Dolar ve euroda yeni rekor seviyeler görüldü

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı küresel piyasalarda doları tepe taklak ederken, iç piyasada rekor fırtınası estirdi. Müdahalelere rağmen tutulamayan dolar 47,41 TL’ye tırmanırken, euro 54,40 TL ile tarihi zirveyi gördü.

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Fed kararı piyasaları sarstı: Dolar ve euroda yeni rekor seviyeler görüldü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde 101,350 puanın üzerinde seyreden dolar endeksi, kararın açıklanmasıyla birlikte sert bir düşüş yaşayarak 100,793 puana kadar çakıldı ve son 10 günün dip seviyesini gördü.

Karar sonrası yaşanan bu sert geri çekilmenin ardından endeks, perşembe sabah saatlerinde hafif toparlanarak 100,940 puan civarında dengelenme çabasına girdi. Dolar endeksindeki bu küresel zayıflamaya rağmen yurt içinde yukarı yönlü baskı kırılamadı. Dolar kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen 47,41 TL seviyesine tırmanarak rekor tazeledi.

Fed kararı sonrasında uluslararası piyasalarda doların küresel majör para birimleri karşısında değer kaybetmesi, Euro/TL tarafında ani ve sert bir sıçramaya yol açtı. Çarşamba günü 54,03 TL seviyelerinde bulunan euro, karar sonrasında bir anda 54,40 TL'ye kadar fırlayarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi. Sabah saatlerinde çok hafif bir kar satışı görse de yüksek seyrini koruyan Euro/TL'ye paralel olarak sterlin de yükselişini sürdürdü ve iç piyasada 63,42 TL seviyesine kadar tırmandı.

30 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,41₺ 47,42₺ %0.05 08:25
Euro (EUR) 54,42₺ 54,44₺ %0.18 08:25
Sterlin (GBP) 63,42₺ 63,47₺ %0.25 08:25
Kanada Doları 33,63₺ 33,80₺ %-0.01 08:25
İsviçre Frangı 58,28₺ 58,33₺ %0.14 08:25
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.07 08:24
Avustralya Doları 32,85₺ 33,02₺ %-0.03 08:25
Danimarka Kronu 7,24₺ 7,28₺ %-0.09 08:24
Norveç Kronu 4,92₺ 4,94₺ %-0.13 08:25
İsveç Kronu 4,89₺ 4,92₺ %-0.11 08:24
Çin Yuanı 7,01₺ 7,01₺ %0.05 08:25
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.04 08:25
BAE Dirhemi 12,91₺ 12,91₺ %0.06 08:25
Suudi Arabistan Riyali 12,49₺ 12,55₺ %-0.50 04:37

30 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,41₺
Satış 47,42₺

30 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,42₺
Satış 54,44₺

30 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,42₺
Satış 63,47₺

30 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.094,92₺
Satış 6.100,97₺
Altın fiyatları fed kararı ve Orta Doğu ateşi arasında sıkıştıAltın fiyatları fed kararı ve Orta Doğu ateşi arasında sıkıştı

30 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,22₺
Satış 87,25₺
Gümüşte Fed sonrası sert rüzgar: Karar açıklandı, ibre tersine döndüGümüşte Fed sonrası sert rüzgar: Karar açıklandı, ibre tersine döndü

30 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

30 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.502
Değişim %-1,36

30 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.930$
Değişim %0,72
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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