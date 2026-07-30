Fed kararı piyasaları sarstı: Dolar ve euroda yeni rekor seviyeler görüldü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde 101,350 puanın üzerinde seyreden dolar endeksi, kararın açıklanmasıyla birlikte sert bir düşüş yaşayarak 100,793 puana kadar çakıldı ve son 10 günün dip seviyesini gördü.

Karar sonrası yaşanan bu sert geri çekilmenin ardından endeks, perşembe sabah saatlerinde hafif toparlanarak 100,940 puan civarında dengelenme çabasına girdi. Dolar endeksindeki bu küresel zayıflamaya rağmen yurt içinde yukarı yönlü baskı kırılamadı. Dolar kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen 47,41 TL seviyesine tırmanarak rekor tazeledi.

Fed kararı sonrasında uluslararası piyasalarda doların küresel majör para birimleri karşısında değer kaybetmesi, Euro/TL tarafında ani ve sert bir sıçramaya yol açtı. Çarşamba günü 54,03 TL seviyelerinde bulunan euro, karar sonrasında bir anda 54,40 TL'ye kadar fırlayarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi. Sabah saatlerinde çok hafif bir kar satışı görse de yüksek seyrini koruyan Euro/TL'ye paralel olarak sterlin de yükselişini sürdürdü ve iç piyasada 63,42 TL seviyesine kadar tırmandı.

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