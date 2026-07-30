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Piyasalar alev alev: Depoyu doldurmak için son saatler, gece yarısı tabela değişiyor
ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını tırmandırmasıyla akaryakıta dev zam gündeme geldi. Gece yarısından itibaren motorinin litresine 2 TL 66 kuruş zam beklenirken, fiyatlar birçok ilde 80 lira eşiğini aşacak.
Fed’in faiz kararı sonrasında küresel piyasalarda yaşanan gevşemeye rağmen, ABD ile İran arasında tırmanan sıcak temaslar petrol fiyatlarında ani ve sert bir sıçramayı tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, salı günü Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısının ardından çarşamba günü İran’ı "çok sert" vurmakla tehdit etmesi piyasaları hareketlendirdi.
Çarşamba günü ABD ve Suudi Arabistan, Irak’taki İran destekli milis güçlerine ortak hava harekatı düzenleyerek Suudi petrol tesislerine yapılan İHA saldırılarına yanıt verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), iki saati bulan bu hava saldırılarıyla hafta sonundan bu yana İran’a yönelik duraklayan operasyonların yeniden başladığını duyurdu. Sıcak çatışmaların petrol arzını sekteye uğratacağı endişesiyle Brent petrol fiyatları son saatlerde hızla yükselişe geçti.
Küresel petrol fiyatlarındaki bu sert tırmanış ve rekor tazeleyen döviz kurları iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor. Gece yarısından (31 Temmuz itibarıyla) geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 2 TL 66 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor.
Artışın eşel mobil sistemiyle sübvanse edilip edilmeyeceği ve zammın ne kadarlık kısmının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı henüz netleşmemiş olsa da, olası zammın tamamının yansıması durumunda motorinin litresi İstanbul dışında tüm illerde 80 TL eşiğini aşacak.