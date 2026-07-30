Piyasalar alev alev: Depoyu doldurmak için son saatler, gece yarısı tabela değişiyor

Fed’in faiz kararı sonrasında küresel piyasalarda yaşanan gevşemeye rağmen, ABD ile İran arasında tırmanan sıcak temaslar petrol fiyatlarında ani ve sert bir sıçramayı tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, salı günü Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısının ardından çarşamba günü İran’ı "çok sert" vurmakla tehdit etmesi piyasaları hareketlendirdi.

Çarşamba günü ABD ve Suudi Arabistan, Irak’taki İran destekli milis güçlerine ortak hava harekatı düzenleyerek Suudi petrol tesislerine yapılan İHA saldırılarına yanıt verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), iki saati bulan bu hava saldırılarıyla hafta sonundan bu yana İran’a yönelik duraklayan operasyonların yeniden başladığını duyurdu. Sıcak çatışmaların petrol arzını sekteye uğratacağı endişesiyle Brent petrol fiyatları son saatlerde hızla yükselişe geçti.

Küresel petrol fiyatlarındaki bu sert tırmanış ve rekor tazeleyen döviz kurları iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor. Gece yarısından (31 Temmuz itibarıyla) geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 2 TL 66 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor.

Artışın eşel mobil sistemiyle sübvanse edilip edilmeyeceği ve zammın ne kadarlık kısmının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı henüz netleşmemiş olsa da, olası zammın tamamının yansıması durumunda motorinin litresi İstanbul dışında tüm illerde 80 TL eşiğini aşacak.

30 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.10 Motorin 77.21 LPG 31.19

30 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66.94 Motorin 77.06 LPG 30.59

30 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.06 Motorin 78.32 LPG 31.29

30 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.35 Motorin 78.60 LPG 31.19

ZAM SONRASI TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI

Mevcut Fiyat (₺) Zam Sonrası Tahmini (₺) İstanbul (Avrupa) 77,21 79,87 İstanbul (Anadolu) 77,06 79,72 Ankara 78,32 80,98 İzmir 78,60 81,26

30 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

30 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI