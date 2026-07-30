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Halk TV Ekonomi Piyasalar alev alev: Depoyu doldurmak için son saatler, gece yarısı tabela değişiyor

Piyasalar alev alev: Depoyu doldurmak için son saatler, gece yarısı tabela değişiyor

ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını tırmandırmasıyla akaryakıta dev zam gündeme geldi. Gece yarısından itibaren motorinin litresine 2 TL 66 kuruş zam beklenirken, fiyatlar birçok ilde 80 lira eşiğini aşacak.

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Piyasalar alev alev: Depoyu doldurmak için son saatler, gece yarısı tabela değişiyor
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Fed’in faiz kararı sonrasında küresel piyasalarda yaşanan gevşemeye rağmen, ABD ile İran arasında tırmanan sıcak temaslar petrol fiyatlarında ani ve sert bir sıçramayı tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, salı günü Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısının ardından çarşamba günü İran’ı "çok sert" vurmakla tehdit etmesi piyasaları hareketlendirdi.

Çarşamba günü ABD ve Suudi Arabistan, Irak’taki İran destekli milis güçlerine ortak hava harekatı düzenleyerek Suudi petrol tesislerine yapılan İHA saldırılarına yanıt verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), iki saati bulan bu hava saldırılarıyla hafta sonundan bu yana İran’a yönelik duraklayan operasyonların yeniden başladığını duyurdu. Sıcak çatışmaların petrol arzını sekteye uğratacağı endişesiyle Brent petrol fiyatları son saatlerde hızla yükselişe geçti.

Küresel petrol fiyatlarındaki bu sert tırmanış ve rekor tazeleyen döviz kurları iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor. Gece yarısından (31 Temmuz itibarıyla) geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 2 TL 66 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor.

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Artışın eşel mobil sistemiyle sübvanse edilip edilmeyeceği ve zammın ne kadarlık kısmının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı henüz netleşmemiş olsa da, olası zammın tamamının yansıması durumunda motorinin litresi İstanbul dışında tüm illerde 80 TL eşiğini aşacak.

Brent Petrol
Değer 87,86$
Değişim %-0,04

30 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

30 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 66.94
Motorin 77.06
LPG 30.59

30 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.06
Motorin 78.32
LPG 31.29

30 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.35
Motorin 78.60
LPG 31.19

ZAM SONRASI TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI

Mevcut Fiyat (₺) Zam Sonrası Tahmini (₺)
İstanbul (Avrupa) 77,21 79,87
İstanbul (Anadolu) 77,06 79,72
Ankara 78,32 80,98
İzmir 78,60 81,26

30 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.094,92₺
Satış 6.100,97₺
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30 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,25₺
Satış 87,28₺
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30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,41₺ 47,42₺ %0.04 09:54
Euro (EUR) 54,41₺ 54,43₺ %0.15 09:55
Sterlin (GBP) 63,41₺ 63,43₺ %0.21 09:55
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30 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.502
Değişim %-1,36

30 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.930$
Değişim %0,72
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Zam Fed Faiz Faiz Kararı Ekonomi Piyasalar
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