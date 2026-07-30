Altın fiyatları fed kararı ve Orta Doğu ateşi arasında sıkıştı

Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Karar sonrası kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadele kararlılığını vurgulaması ve "gerekirse faiz artırılabilir" sinyalini vermesi, piyasalarda faiz patikasına dair belirsizliği artırdı.

Diğer taraftan, ABD ordusunun çarşamba günü İran'daki hedeflere yeni hava saldırıları düzenlediğini açıklaması, beşinci ayını geride bırakan ve bölge ülkelerine yayılan savaşı daha da tırmandırarak güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.

Fed'in şahin mesajları ile tırmanan jeopolitik riskler arasında sıkışan ons altın, uluslararası piyasalarda 4 bin 99 ila 4 bin 50 dolar bandında sert dalgalanmalar yaşıyor. Küresel taraftaki bu hareketliliğe paralel olarak iç piyasada gram altın 6 bin 230 TL ile 6 bin 170 TL arasında dalgalanıyor.

30 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

30 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.10 Motorin 77.21 LPG 31.19

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