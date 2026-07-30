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Halk TV Ekonomi Altın fiyatları fed kararı ve Orta Doğu ateşi arasında sıkıştı

Altın fiyatları fed kararı ve Orta Doğu ateşi arasında sıkıştı

Fed Başkanı Kevin Warsh'un şahin açıklamaları ve ABD'nin İran'a düzenlediği yeni hava saldırıları altını hareketlendirdi. Ons ve gram altın, tırmanan jeopolitik riskler ile faiz baskısı arasında sıkışarak sert dalgalandı.

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Altın fiyatları fed kararı ve Orta Doğu ateşi arasında sıkıştı
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Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Karar sonrası kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadele kararlılığını vurgulaması ve "gerekirse faiz artırılabilir" sinyalini vermesi, piyasalarda faiz patikasına dair belirsizliği artırdı.

Diğer taraftan, ABD ordusunun çarşamba günü İran'daki hedeflere yeni hava saldırıları düzenlediğini açıklaması, beşinci ayını geride bırakan ve bölge ülkelerine yayılan savaşı daha da tırmandırarak güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.

Fed'in şahin mesajları ile tırmanan jeopolitik riskler arasında sıkışan ons altın, uluslararası piyasalarda 4 bin 99 ila 4 bin 50 dolar bandında sert dalgalanmalar yaşıyor. Küresel taraftaki bu hareketliliğe paralel olarak iç piyasada gram altın 6 bin 230 TL ile 6 bin 170 TL arasında dalgalanıyor.

30 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.164,71₺ 6.165,34₺ %-0.49 08:25
Ons Altın $ 4.044,10$ 4.044,41$ %-0.54 08:25
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 128.050,00$ 128.150,00$ %0.00 17:00

30 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.094,92₺
Satış 6.100,97₺

30 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.044,10$
Satış 4.044,41$

30 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 128.050,00$
Satış 128.150,00$

30 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,22₺
Satış 87,25₺
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30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,41₺ 47,42₺ %0.05 08:25
Euro (EUR) 54,42₺ 54,44₺ %0.18 08:25
Sterlin (GBP) 63,42₺ 63,47₺ %0.25 08:25
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30 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

30 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.502
Değişim %-1,36

30 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.930$
Değişim %0,72
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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