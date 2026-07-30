Borsa İstanbul kırmızıyı yaktı: Son iki ayın dibini gördü

Hafta başından bu yana satıcılı seyirden kurtulamayan Borsa İstanbul, çarşamba gününü de sert kayıpla tamamladı. Gün içinde gelen zayıf tepki alımlarının yetersiz kalmasıyla yüzde 1,36 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 186,31 puan gerileyerek günü 13 bin 501,55 puandan kapattı. Borsa İstanbul'da bu seviye, en son 21 Mayıs'taki CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası görülmüştü.
Çarşamba kapanışıyla birlikte endeksin haftalık kaybı yüzde 4,09'a, aylık kaybı ise yüzde 4,39'a ulaştı. Küresel tarafta tırmanan jeopolitik gerilim ve faiz patikasına dair belirsizlikler iç piyasa üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.
Çarşamba akşamı saat 21:00'de açıklanan Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon vurgulu şahin açıklamaları sonrası ABD borsalarında yaşanan gerileme, Borsa İstanbul'a perşembe sabahı satış olarak yansıdı. Güne yüzde 0,13 oranında kayıpla başlayan BIST 100 endeksi, 17,01 puan geri çekilerek açılışını 13 bin 484,54 puandan gerçekleştirdi.
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