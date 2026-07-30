Borsa İstanbul kırmızıyı yaktı: Son iki ayın dibini gördü

Hafta başından bu yana satıcılı seyirden kurtulamayan Borsa İstanbul, çarşamba gününü de sert kayıpla tamamladı. Gün içinde gelen zayıf tepki alımlarının yetersiz kalmasıyla yüzde 1,36 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 186,31 puan gerileyerek günü 13 bin 501,55 puandan kapattı. Borsa İstanbul'da bu seviye, en son 21 Mayıs'taki CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası görülmüştü.

Çarşamba kapanışıyla birlikte endeksin haftalık kaybı yüzde 4,09'a, aylık kaybı ise yüzde 4,39'a ulaştı. Küresel tarafta tırmanan jeopolitik gerilim ve faiz patikasına dair belirsizlikler iç piyasa üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.

Çarşamba akşamı saat 21:00'de açıklanan Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon vurgulu şahin açıklamaları sonrası ABD borsalarında yaşanan gerileme, Borsa İstanbul'a perşembe sabahı satış olarak yansıdı. Güne yüzde 0,13 oranında kayıpla başlayan BIST 100 endeksi, 17,01 puan geri çekilerek açılışını 13 bin 484,54 puandan gerçekleştirdi.

30 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

30 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim METEN 26,62 %10,00 ISVEA 43,40 %9,98 TDGYO 18,42 %9,97 MASFN 50,20 %9,89 INTEK 334,00 %5,36

30 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim GUNDG 1.918,00 %-10,00 BARMA 25,08 %-9,98 SARAE 81,40 %-9,96 BIGEN 103,30 %-9,94 SKBNK 7,74 %-9,90

30 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) SARAE 81,40 482.408.390,20 TRALT 44,24 292.446.573,44 MASFN 50,20 145.180.910,00 DOHOL 21,52 76.076.514,08 TUPRS 303,00 67.473.858,00

30 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.10 Motorin 77.21 LPG 31.19

30 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI