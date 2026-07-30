Gümüşte Fed sonrası sert rüzgar: Karar açıklandı, ibre tersine döndü
Fed'in şahin açıklamaları sonrası yönünü aşağı çeviren gümüşte düşüş sürüyor. Ons gümüş 57,50 dolara gerilerken, gram gümüş 87,70 TL seviyesine çekildi.
Fed'inpolitika faizini sabit bırakma kararının hemen öncesinde yükseliş ivmesi yakalayan gümüş fiyatları, kararın açıklanması ve Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyon vurgulu şahin açıklamaları sonrası kazançlarını geri vererek sabaha doğru düşüşe geçti.
Orta Doğu’da tırmanan füze saldırıları ve jeopolitik belirsizlikler emtia tarafında taban desteği oluştursa da, faiz patikasına dair devam eden belirsizlik ve şahin mesajlar yükseliş ivmesini kısıtlamayı sürdürüyor.
Faiz kararı öncesinde yükselişini sürdürerek uluslararası piyasalarda 59 dolar seviyesini test eden ons gümüş, açıklanan kararın ardından sabaha doğru kar satışlarıyla 57,50 dolar seviyelerine kadar geriledi. Küresel taraftaki bu geri çekilmenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte, faiz kararı öncesinde 90 TL sınırına kadar tırmanan gram gümüş de yönünü aşağı çevirerek perşembe sabahı itibarıyla 87,70 TL seviyelerine çekildi.
30 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|87,08₺
|87,11₺
|%-0.76
|08:19
|Ons Gümüş $
|57,14$
|57,16$
|%-0.78
|08:20
30 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
30 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
30 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,41₺
|47,42₺
|%0.04
|08:20
|Euro (EUR)
|54,42₺
|54,44₺
|%0.17
|08:20
|Sterlin (GBP)
|63,40₺
|63,45₺
|%0.22
|08:20
30 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.10
|Motorin
|77.21
|LPG
|31.19