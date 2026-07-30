Gümüşte Fed sonrası sert rüzgar: Karar açıklandı, ibre tersine döndü

Fed'inpolitika faizini sabit bırakma kararının hemen öncesinde yükseliş ivmesi yakalayan gümüş fiyatları, kararın açıklanması ve Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyon vurgulu şahin açıklamaları sonrası kazançlarını geri vererek sabaha doğru düşüşe geçti.

Orta Doğu’da tırmanan füze saldırıları ve jeopolitik belirsizlikler emtia tarafında taban desteği oluştursa da, faiz patikasına dair devam eden belirsizlik ve şahin mesajlar yükseliş ivmesini kısıtlamayı sürdürüyor.

Faiz kararı öncesinde yükselişini sürdürerek uluslararası piyasalarda 59 dolar seviyesini test eden ons gümüş, açıklanan kararın ardından sabaha doğru kar satışlarıyla 57,50 dolar seviyelerine kadar geriledi. Küresel taraftaki bu geri çekilmenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte, faiz kararı öncesinde 90 TL sınırına kadar tırmanan gram gümüş de yönünü aşağı çevirerek perşembe sabahı itibarıyla 87,70 TL seviyelerine çekildi.

30 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

30 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.10 Motorin 77.21 LPG 31.19

30 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

30 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI