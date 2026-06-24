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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul tepetaklak oldu: Düşüş duracak mı?

Borsa İstanbul tepetaklak oldu: Düşüş duracak mı?

Salı gününü yüzde 1,29 kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul, çarşamba sabahına hafif toparlanmayla başladı. Açılışta yüzde 0,088 oranında küçük bir yükseliş yakalayan Bist 100 endeksi, 14.552,46 puana ulaştı.

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Borsa İstanbul tepetaklak oldu: Düşüş duracak mı?

Borsa İstanbul, salı günü boyunca etkisini sürdüren düşüş eğiliminin ardından yüzde 1,29 değer kaybedip 190,04 puan gerileyerek seansı 14.539,61 puandan tamamladı. Çarşamba sabahı ise Bist 100 endeksi yeni güne hafif bir toparlanmayla başladı. Açılışta yüzde 0,088 oranında küçük bir yükseliş yakalayan endeks, 12,85 puanlık artışla 14.552,46 puana ulaştı. Hızlı sabah çıkışından sonra gün içinde düşüş trendinin etkili olması bekleniyor.

24 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.482
Günlük değişim %-0.40
Gün içi düşük 14.451
Gün içi yüksek 14.557
Önceki kapanış 14.540
Saat 10:48

24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BRMEN 21,72 %9,92
INFO 6,69 %9,85
MEPET 24,88 %7,06
EKIZ 85,50 %5,49
ATSYH 103,70 %4,80

24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KONTR 4,05 %-10,00
DITAS 38,64 %-9,97
BIGEN 66,45 %-9,96
HEKTS 3,70 %-7,27
BURVA 962,00 %-3,66

24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
SELEC 208,00 79.630.720,00
SASA 2,64 72.917.489,04
ASELS 392,00 46.606.840,00
THYAO 325,25 40.088.038,25
HEKTS 3,70 39.858.653,30

24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.238,89₺
Satış 6.244,90₺
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24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,49₺
Satış 92,52₺
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24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,50₺ 46,50₺ %0.06 10:47
Euro (EUR) 52,85₺ 52,86₺ %-0.07 10:48
Sterlin (GBP) 61,39₺ 61,40₺ %0.08 10:48
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24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99
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24 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.727$
Değişim %0,36
Kripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyorKripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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