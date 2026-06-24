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Halk TV Ekonomi Fed ve Trump kurları ateşledi: Dolar durdurulamıyor!

Fed ve Trump kurları ateşledi: Dolar durdurulamıyor!

Fed'in faiz beklentisi ve ABD-İran nükleer gerilimiyle küresel piyasalar hareketlendi. Dolar endeksi son bir yılın zirvesine çıkarken, Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen dolar kuru 46,50 TL'yi görerek rekor tazeledi.

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Fed ve Trump kurları ateşledi: Dolar durdurulamıyor!

Çarşamba sabahı dolar endeksi yükselişini sürdürerek 101,500 puana çıktı ve son bir yılın zirvesini gördü. Merkez Bankası'nın piyasaya yönelik müdahalelerine rağmen dolar TL karşısında rekor tazeleyerek 46,50 TL seviyesine ulaştı.

Dolardaki yükseliş euroyu aşağı çekti, euro TL karşısında 53 TL sınırının altına inerek 52,89 TL civarına geriledi. Sterlindeki kayıp ise sınırlı kaldı, 61,40 TL seviyesinde dengelendi.

Artan Fed faiz artırımı beklentisi ile ABD-İran barış görüşmelerinden gelen çelişkili sinyaller kurları hareketlendirdi. ABD Başkanı Trump salı günü İran'ın nükleer denetimleri sınırsız süreyle kabul ettiğini öne sürmüş, Tahran ise böyle bir taviz vermediğini açıklamıştı. İki taraf, İran'ın yurt dışında dondurulmuş fonlara erişimini düzenleyen madde üzerinde de anlaşamamıştı.

Savaşa dair gelişmeler ve ABD'de faiz artırımına yönelik beklentiler yatırımcıları altın gibi güvenli limanlardan çıkararak döviz getirisi olan yatırımlara itti.

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24 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,49₺
Satış 46,50₺

24 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 52,87₺
Satış 52,89₺

24 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,38₺
Satış 61,41₺

24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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Satış 6.244,90₺
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24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
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Satış 91,37₺
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24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

24 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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Değer 14.540
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24 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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