Fed ve Trump kurları ateşledi: Dolar durdurulamıyor!

Çarşamba sabahı dolar endeksi yükselişini sürdürerek 101,500 puana çıktı ve son bir yılın zirvesini gördü. Merkez Bankası'nın piyasaya yönelik müdahalelerine rağmen dolar TL karşısında rekor tazeleyerek 46,50 TL seviyesine ulaştı.

Dolardaki yükseliş euroyu aşağı çekti, euro TL karşısında 53 TL sınırının altına inerek 52,89 TL civarına geriledi. Sterlindeki kayıp ise sınırlı kaldı, 61,40 TL seviyesinde dengelendi.

Artan Fed faiz artırımı beklentisi ile ABD-İran barış görüşmelerinden gelen çelişkili sinyaller kurları hareketlendirdi. ABD Başkanı Trump salı günü İran'ın nükleer denetimleri sınırsız süreyle kabul ettiğini öne sürmüş, Tahran ise böyle bir taviz vermediğini açıklamıştı. İki taraf, İran'ın yurt dışında dondurulmuş fonlara erişimini düzenleyen madde üzerinde de anlaşamamıştı.

Savaşa dair gelişmeler ve ABD'de faiz artırımına yönelik beklentiler yatırımcıları altın gibi güvenli limanlardan çıkararak döviz getirisi olan yatırımlara itti.

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24 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

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