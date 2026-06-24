Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik petrolü dalgalandırdı

İstasyonlarda akaryakıt fiyatları güne herhangi bir değişiklik olmadan sabit başladı. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan yüklü miktarda petrol geçişi sağlandığını açıklaması petrol hareketliliğini artırdı. Güne düşüşle başlayan ve sabahın erken saatlerinde 75 dolara kadar gerileyen Brent petrol, gün içindeki alımlarla toparlanarak 76 doların üzerinde dengelendi.

24 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.22 Motorin 64.50 LPG 31.99

24 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.05 Motorin 64.33 LPG 31.39

24 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.18 Motorin 65.59 LPG 31.97

24 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.45 Motorin 65.86 LPG 31.79

24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

24 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

24 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI