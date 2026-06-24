Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik petrolü dalgalandırdı

Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik petrolü dalgalandırdı

Küresel petrol piyasalarında ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı açıklaması hareketliliği artırdı. Güne 75 dolara gerileyerek başlayan Brent petrol, gün içindeki alımlarla toparlanarak 76 doların üzerine çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik petrolü dalgalandırdı
Son Güncelleme:

İstasyonlarda akaryakıt fiyatları güne herhangi bir değişiklik olmadan sabit başladı. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan yüklü miktarda petrol geçişi sağlandığını açıklaması petrol hareketliliğini artırdı. Güne düşüşle başlayan ve sabahın erken saatlerinde 75 dolara kadar gerileyen Brent petrol, gün içindeki alımlarla toparlanarak 76 doların üzerinde dengelendi.

Brent Petrol
Değer 75,95$
Değişim %-0,93

24 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

24 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.05
Motorin 64.33
LPG 31.39

24 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.18
Motorin 65.59
LPG 31.97

24 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.45
Motorin 65.86
LPG 31.79

24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.238,89₺
Satış 6.244,90₺
Güvenli limanda panik: Altın fiyatları çakıldı!Güvenli limanda panik: Altın fiyatları çakıldı!

24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,50₺
Satış 92,54₺
Piyasalarda gümüş depremi: Yılın en düşük seviyesini gördü!Piyasalarda gümüş depremi: Yılın en düşük seviyesini gördü!

24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,50₺ 46,50₺ %0.06 10:49
Euro (EUR) 52,85₺ 52,86₺ %-0.08 10:49
Sterlin (GBP) 61,38₺ 61,39₺ %0.05 10:49
Fed ve Trump kurları ateşledi: Dolar durdurulamıyor!Fed ve Trump kurları ateşledi: Dolar durdurulamıyor!

24 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.481
Değişim %-0,41
Borsa İstanbul tepetaklak oldu: Düşüş duracak mı?Borsa İstanbul tepetaklak oldu: Düşüş duracak mı?

24 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.677$
Değişim %0,31
Kripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyorKripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro