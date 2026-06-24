Güvenli limanda panik: Altın fiyatları çakıldı!
ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerden gelen çelişkili sinyaller ve Fed'in faiz artırımı beklentisi piyasaları gerdi. Dolardaki yükselişle baskılanan altın fiyatları sert gerileyerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine indi.
Çarşamba sabahı düşüşünü sürdüren altın fiyatları yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 6 bni 100 TL altına gerilerken ons altın da 4 bin 100 doların altına geriledi.
Dolardaki yükseliş ve artan Fed faiz artırımı beklentileri fiyatları aşağı çekerken, ABD-İran barış görüşmelerinden gelen çelişkili sinyaller de piyasayı tedirgin etti.
ABD Başkanı Trump salı günü İran'ın nükleer denetimleri sınırsız süreyle kabul ettiğini öne sürdü, Tahran ise görüşmelerde böyle bir taviz vermediğini belirtti. İki taraf, İran'ın yurt dışında dondurulmuş fonlara erişimini düzenleyen madde konusunda da uzlaşamadı.
Ons altın, şubat sonunda başlayan savaştan bu yana yüzde 23 değer kaybetti, artan enflasyon baskısının yerini Fed'in faiz artırımı beklentisi aldı.
24 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.076,00₺
|6.077,30₺
|%-1.04
|07:42
|Ons Altın $
|4.064,72$
|4.065,21$
|%-1.10
|07:43
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|133.700,00$
|133.800,00$
|%0.00
|16:56
24 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,49₺
|46,50₺
|%0.06
|07:43
|Euro (EUR)
|52,87₺
|52,89₺
|%-0.03
|07:43
|Sterlin (GBP)
|61,39₺
|61,41₺
|%0.08
|07:42
24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.22
|Motorin
|64.50
|LPG
|31.99