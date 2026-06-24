Güvenli limanda panik: Altın fiyatları çakıldı!

Çarşamba sabahı düşüşünü sürdüren altın fiyatları yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 6 bni 100 TL altına gerilerken ons altın da 4 bin 100 doların altına geriledi.

Dolardaki yükseliş ve artan Fed faiz artırımı beklentileri fiyatları aşağı çekerken, ABD-İran barış görüşmelerinden gelen çelişkili sinyaller de piyasayı tedirgin etti.

ABD Başkanı Trump salı günü İran'ın nükleer denetimleri sınırsız süreyle kabul ettiğini öne sürdü, Tahran ise görüşmelerde böyle bir taviz vermediğini belirtti. İki taraf, İran'ın yurt dışında dondurulmuş fonlara erişimini düzenleyen madde konusunda da uzlaşamadı.

Ons altın, şubat sonunda başlayan savaştan bu yana yüzde 23 değer kaybetti, artan enflasyon baskısının yerini Fed'in faiz artırımı beklentisi aldı.

24 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

24 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

24 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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