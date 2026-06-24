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Halk TV Ekonomi Güvenli limanda panik: Altın fiyatları çakıldı!

Güvenli limanda panik: Altın fiyatları çakıldı!

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerden gelen çelişkili sinyaller ve Fed'in faiz artırımı beklentisi piyasaları gerdi. Dolardaki yükselişle baskılanan altın fiyatları sert gerileyerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine indi.

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Güvenli limanda panik: Altın fiyatları çakıldı!
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Çarşamba sabahı düşüşünü sürdüren altın fiyatları yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 6 bni 100 TL altına gerilerken ons altın da 4 bin 100 doların altına geriledi.

Dolardaki yükseliş ve artan Fed faiz artırımı beklentileri fiyatları aşağı çekerken, ABD-İran barış görüşmelerinden gelen çelişkili sinyaller de piyasayı tedirgin etti.

ABD Başkanı Trump salı günü İran'ın nükleer denetimleri sınırsız süreyle kabul ettiğini öne sürdü, Tahran ise görüşmelerde böyle bir taviz vermediğini belirtti. İki taraf, İran'ın yurt dışında dondurulmuş fonlara erişimini düzenleyen madde konusunda da uzlaşamadı.

Ons altın, şubat sonunda başlayan savaştan bu yana yüzde 23 değer kaybetti, artan enflasyon baskısının yerini Fed'in faiz artırımı beklentisi aldı.

24 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.076,00₺ 6.077,30₺ %-1.04 07:42
Ons Altın $ 4.064,72$ 4.065,21$ %-1.10 07:43
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 133.700,00$ 133.800,00$ %0.00 16:56

24 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.238,89₺
Satış 6.244,90₺

24 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.064,72$
Satış 4.065,21$

24 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 133.700,00$
Satış 133.800,00$

24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,35₺
Satış 91,37₺
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24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,49₺ 46,50₺ %0.06 07:43
Euro (EUR) 52,87₺ 52,89₺ %-0.03 07:43
Sterlin (GBP) 61,39₺ 61,41₺ %0.08 07:42
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24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

24 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.540
Değişim %-1,29

24 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.672$
Değişim %0,30
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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