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Halk TV Ekonomi Kripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyor

Kripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyor

Kripto para piyasalarında büyük yatırım fonlarından gelen çıkışlar Bitcoin'i 63 bin dolar sınırının altına itti. Teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve kaldıraçlı pozisyonların kapanmasıyla lider kripto para biriminde düşüş hızlandı.

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Kripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyor
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Bitcoin, büyük yatırım fonlarından gelen sürekli çıkışların etkisiyle 63 bin dolar sınırının altına geriledi. Önceki günden devam eden teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve Fed'in faiz artırımına gidebileceğine dair konuşmalar, yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor. Piyasadaki genel durgunluğa eşlik eden bir diğer etken de kaldıraçlı ve yüksek riskli pozisyonların art arda kapanması oldu, bu durum düşüş dalgasını daha da hızlandırdı.

Ethereum, vakfın çalışan sayısını %20 azaltması ve yönetim kadrosundaki ayrılıklar gibi iç olumsuzlukların etkisiyle 1.671 dolara geriledi.

24 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 62.677$ %0.31 62.463$ 63.119$ -
Ethereum (ETH) 1.672$ %0.51 1.658$ 1.680$ -

24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 2,52 $ +%48,70
Jito (JTO) 0,6756 $ +%5,73
ether.fi (ETHFI) 0,3449 $ +%5,11

24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Worldcoin (WLD) 0,5276 $ -%9,36
Gram (GRAM) 1,55 $ -%7,15
Venice Token (VVV) 13,54 $ -%6,08

24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.238,89₺
Satış 6.244,90₺
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24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,50₺
Satış 92,54₺
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24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,50₺ 46,50₺ %0.06 10:49
Euro (EUR) 52,85₺ 52,86₺ %-0.08 10:49
Sterlin (GBP) 61,38₺ 61,39₺ %0.05 10:49
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24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99
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24 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.481
Değişim %-0,41
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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