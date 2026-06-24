Kripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyor
Kripto para piyasalarında büyük yatırım fonlarından gelen çıkışlar Bitcoin'i 63 bin dolar sınırının altına itti. Teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve kaldıraçlı pozisyonların kapanmasıyla lider kripto para biriminde düşüş hızlandı.
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Bitcoin, büyük yatırım fonlarından gelen sürekli çıkışların etkisiyle 63 bin dolar sınırının altına geriledi. Önceki günden devam eden teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve Fed'in faiz artırımına gidebileceğine dair konuşmalar, yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor. Piyasadaki genel durgunluğa eşlik eden bir diğer etken de kaldıraçlı ve yüksek riskli pozisyonların art arda kapanması oldu, bu durum düşüş dalgasını daha da hızlandırdı.
Ethereum, vakfın çalışan sayısını %20 azaltması ve yönetim kadrosundaki ayrılıklar gibi iç olumsuzlukların etkisiyle 1.671 dolara geriledi.
24 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|62.677$
|%0.31
|62.463$
|63.119$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.672$
|%0.51
|1.658$
|1.680$
|-
24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Audiera (BEAT)
|2,52 $
|+%48,70
|Jito (JTO)
|0,6756 $
|+%5,73
|ether.fi (ETHFI)
|0,3449 $
|+%5,11
24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Worldcoin (WLD)
|0,5276 $
|-%9,36
|Gram (GRAM)
|1,55 $
|-%7,15
|Venice Token (VVV)
|13,54 $
|-%6,08
24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,50₺
|46,50₺
|%0.06
|10:49
|Euro (EUR)
|52,85₺
|52,86₺
|%-0.08
|10:49
|Sterlin (GBP)
|61,38₺
|61,39₺
|%0.05
|10:49
24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.22
|Motorin
|64.50
|LPG
|31.99
24 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi