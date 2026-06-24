Kripto piyasası panik içinde: Yatırımcılar ecel terleri döküyor

Bitcoin, büyük yatırım fonlarından gelen sürekli çıkışların etkisiyle 63 bin dolar sınırının altına geriledi. Önceki günden devam eden teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve Fed'in faiz artırımına gidebileceğine dair konuşmalar, yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor. Piyasadaki genel durgunluğa eşlik eden bir diğer etken de kaldıraçlı ve yüksek riskli pozisyonların art arda kapanması oldu, bu durum düşüş dalgasını daha da hızlandırdı.

Ethereum, vakfın çalışan sayısını %20 azaltması ve yönetim kadrosundaki ayrılıklar gibi iç olumsuzlukların etkisiyle 1.671 dolara geriledi.

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