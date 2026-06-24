Halk TV Ekonomi Piyasalarda gümüş depremi: Yılın en düşük seviyesini gördü!

Piyasalarda gümüş depremi: Yılın en düşük seviyesini gördü! Küresel piyasalarda değerli metallerden kaçış hızlanırken, gümüş fiyatları son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolardaki yükseliş, Fed'in faiz beklentisi ve ABD-İran hattındaki çelişkili sinyaller değerli metallerden kaçışa neden oldu.