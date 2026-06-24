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Halk TV Ekonomi Piyasalarda gümüş depremi: Yılın en düşük seviyesini gördü!

Piyasalarda gümüş depremi: Yılın en düşük seviyesini gördü!

Küresel piyasalarda değerli metallerden kaçış hızlanırken, gümüş fiyatları son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolardaki yükseliş, Fed'in faiz beklentisi ve ABD-İran hattındaki çelişkili sinyaller değerli metallerden kaçışa neden oldu.

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Piyasalarda gümüş depremi: Yılın en düşük seviyesini gördü!
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Gümüş fiyatları 19 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gram gümüş 91 TL, ons gümüş ise 61 dolar sınırına geriledi.

Dolardaki yükseliş ve artan Fed faiz artırımı beklentileri fiyatları aşağı çekerken, ABD-İran barış görüşmelerinden gelen çelişkili sinyaller de piyasayı tedirgin etti. Artan enflasyon baskısının yerini Fed'in faiz artırımı beklentisi alırken küresel piyyasalarda değeri metallerden kaçış hızlandı.

24 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 91,32₺ 91,35₺ %-0.60 07:41
Ons Gümüş $ 61,09$ 61,11$ %-0.66 07:42

24 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,32₺
Satış 91,35₺

24 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 61,09$
Satış 61,11$

24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.238,89₺
Satış 6.244,90₺
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24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,49₺ 46,50₺ %0.06 07:42
Euro (EUR) 52,83₺ 52,84₺ %-0.12 07:42
Sterlin (GBP) 61,38₺ 61,41₺ %0.07 07:41
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24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

24 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.540
Değişim %0,00

24 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.673$
Değişim %0,30
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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