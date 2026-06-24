Piyasalarda gümüş depremi: Yılın en düşük seviyesini gördü!
Küresel piyasalarda değerli metallerden kaçış hızlanırken, gümüş fiyatları son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolardaki yükseliş, Fed'in faiz beklentisi ve ABD-İran hattındaki çelişkili sinyaller değerli metallerden kaçışa neden oldu.
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Gümüş fiyatları 19 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gram gümüş 91 TL, ons gümüş ise 61 dolar sınırına geriledi.
Dolardaki yükseliş ve artan Fed faiz artırımı beklentileri fiyatları aşağı çekerken, ABD-İran barış görüşmelerinden gelen çelişkili sinyaller de piyasayı tedirgin etti. Artan enflasyon baskısının yerini Fed'in faiz artırımı beklentisi alırken küresel piyyasalarda değeri metallerden kaçış hızlandı.
24 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|91,32₺
|91,35₺
|%-0.60
|07:41
|Ons Gümüş $
|61,09$
|61,11$
|%-0.66
|07:42
24 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,49₺
|46,50₺
|%0.06
|07:42
|Euro (EUR)
|52,83₺
|52,84₺
|%-0.12
|07:42
|Sterlin (GBP)
|61,38₺
|61,41₺
|%0.07
|07:41
24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.22
|Motorin
|64.50
|LPG
|31.99
24 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
24 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi