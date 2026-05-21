Beklenen zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Gece yarısından geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına 1 TL 82 kuruş zam yansıdı. Fakat zam sonrası, bu sabah ani bir indirim haberi de geldi. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 TL 35 kuruş indirim yapılacak.

Dün sabah erken saatlerden beri düşüş trendine giren brent petrol 113 doları gördükten sonra akşam saatlerinde 105 dolara kadar gerilemişti. Bugün tekrar yükselişe geçen petrolde fiyatlar 107-108 dolar seviyesinde seyrediyor.