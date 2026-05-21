Gece zam geldi, sabah indirim haberi çıktı: Tabelalar motorin için değişiyor
Gece yarısından geçerli 1,82 TL zam henüz pompalara yansımışken sektör kaynakları bu gece motorine 2,35 TL indirim geleceğini duyurdu. Brent petrolün 113 dolardan 105 dolara gerilemesinin ardından fiyatlar 107-108 dolar bandında seyrediyor.
Beklenen zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Gece yarısından geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına 1 TL 82 kuruş zam yansıdı. Fakat zam sonrası, bu sabah ani bir indirim haberi de geldi. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 TL 35 kuruş indirim yapılacak.
Dün sabah erken saatlerden beri düşüş trendine giren brent petrol 113 doları gördükten sonra akşam saatlerinde 105 dolara kadar gerilemişti. Bugün tekrar yükselişe geçen petrolde fiyatlar 107-108 dolar seviyesinde seyrediyor.
21 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,03 TL
|Motorin
|69,30 TL
|LPG
|33,89 TL
21 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,88 TL
|Motorin
|69,15 TL
|LPG
|33,29 TL
21 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,00 TL
|Motorin
|70,41 TL
|LPG
|33,87 TL
21 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,28 TL
|Motorin
|70,68 TL
|LPG
|33,69 TL
21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.651,71 TL
Gram altın satış: 6.652,63 TL
21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,35 TL
Gram gümüş satış: 110,47 TL
21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5950 TL
Dolar satış: 45,6300 TL
Euro alış: 53,1688 TL
Euro satış: 53,2040 TL
Sterlin alış: 61,3529 TL
Sterlin satış: 61,4090 TL