Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Gece zam geldi, sabah indirim haberi çıktı: Tabelalar motorin için değişiyor

Gece zam geldi, sabah indirim haberi çıktı: Tabelalar motorin için değişiyor

Gece yarısından geçerli 1,82 TL zam henüz pompalara yansımışken sektör kaynakları bu gece motorine 2,35 TL indirim geleceğini duyurdu. Brent petrolün 113 dolardan 105 dolara gerilemesinin ardından fiyatlar 107-108 dolar bandında seyrediyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gece zam geldi, sabah indirim haberi çıktı: Tabelalar motorin için değişiyor
Son Güncelleme:

Beklenen zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Gece yarısından geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına 1 TL 82 kuruş zam yansıdı. Fakat zam sonrası, bu sabah ani bir indirim haberi de geldi. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 TL 35 kuruş indirim yapılacak.

Akaryakıta indirim geliyor! Zammın hemen ardından güzel haberAkaryakıta indirim geliyor! Zammın hemen ardından güzel haber

Dün sabah erken saatlerden beri düşüş trendine giren brent petrol 113 doları gördükten sonra akşam saatlerinde 105 dolara kadar gerilemişti. Bugün tekrar yükselişe geçen petrolde fiyatlar 107-108 dolar seviyesinde seyrediyor.

21 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 65,03 TL
Motorin 69,30 TL
LPG 33,89 TL

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,88 TL
Motorin 69,15 TL
LPG 33,29 TL

21 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 66,00 TL
Motorin 70,41 TL
LPG 33,87 TL

21 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 66,28 TL
Motorin 70,68 TL
LPG 33,69 TL

21 MAYIS 2026 BENZİN NE KADAR?

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İstanbul Avrupa: 65,03 TL

İstanbul Anadolu: 64,88 TL

Ankara: 66,00 TL

İzmir: 66,28 TL

21 MAYIS 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 69,30 TL

İstanbul Anadolu: 69,15 TL

Ankara: 70,41 TL

İzmir: 70,68 TL

21 MAYIS 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 33,89 TL

İstanbul Anadolu: 33,29 TL

Ankara: 33,87 TL

İzmir: 33,69 TL

21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.651,71 TL

Gram altın satış: 6.652,63 TL

Altın yatırımcısı Trump'ın sözüne güvendi, hayal kırıklığı erken geldiAltın yatırımcısı Trump'ın sözüne güvendi, hayal kırıklığı erken geldi
21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,35 TL

Gram gümüş satış: 110,47 TL

Altının dalgası gümüşü de vurdu, barış umudu aldattıAltının dalgası gümüşü de vurdu, barış umudu aldattı
21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5950 TL

Dolar satış: 45,6300 TL

Euro alış: 53,1688 TL

Euro satış: 53,2040 TL

Sterlin alış: 61,3529 TL

Sterlin satış: 61,4090 TL

Savaşın dövize faturası giderek kabarıyor: Dolar 1,79 TL arttıSavaşın dövize faturası giderek kabarıyor: Dolar 1,79 TL arttı
21 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Kıl payı tutundu: Borsa İstanbul bitmek bilmeyen düşüşlerden sonra günü yükselişle açtıKıl payı tutundu: Borsa İstanbul bitmek bilmeyen düşüşlerden sonra günü yükselişle açtı
21 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kripto piyasası geçen haftaki kara cumayı unutmaya çalışıyorKripto piyasası geçen haftaki kara cumayı unutmaya çalışıyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Motorin İndirim Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro