Altının dalgası gümüşü de vurdu, barış umudu aldattı
Altındaki Trump rallisine gümüş de katıldı; gram gümüş sabah 112,66 TL'ye, ons gümüş 76,86 dolara yükseldi. Ancak düşüş gümüşü de vurdu. Gram gümüş 110,47 TL, ons gümüş ise 75,61 dolardan işlem görüyor.
ABD başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında yaşanan ralli ve düşüşe gümüş fiyatları da eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde gram gümüş 112,66 TL'ye, ons gümüş ise 76,86 dolara kadar yükseldi.
Ralli sonrası gelen düşüş ile gram gümüş 110,47 TL'den ons gümüş ise 75,61 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta gram gümüş 130 TL'yi görmüş, ons gümüş ise 90 dolar sınırına dayanmıştı.
21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 110,47 TL
- Ons gümüş (satış): 75,61 $
21 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|110,35 TL
|110,47 TL
|-%0,71
|07:00
|Ons gümüş
|75,53 $
|75,61 $
|-%0,34
|07:15
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|20 Mayıs 2026
|21 Mayıs 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|110,79 TL
|110,47 TL
|-0,32 TL
|Ons gümüş (satış)
|75,66 $
|75,61 $
|-0,05 $
21 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,35 TL
Gram gümüş satış: 110,47 TL
21 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 75,53 $
Ons gümüş satış: 75,61 $
21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.651,71 TL
Gram altın satış: 6.652,63 TL
21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,6022 TL
Dolar satış: 45,6234 TL
Euro alış: 53,1434 TL
Euro satış: 53,2139 TL
Sterlin alış: 61,3785 TL
Sterlin satış: 61,4404 TL
21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
