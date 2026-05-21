ABD başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında yaşanan ralli ve düşüşe gümüş fiyatları da eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde gram gümüş 112,66 TL'ye, ons gümüş ise 76,86 dolara kadar yükseldi.

Ralli sonrası gelen düşüş ile gram gümüş 110,47 TL'den ons gümüş ise 75,61 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta gram gümüş 130 TL'yi görmüş, ons gümüş ise 90 dolar sınırına dayanmıştı.

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat Gram gümüş 110,35 TL 110,47 TL -%0,71 07:00 Ons gümüş 75,53 $ 75,61 $ -%0,34 07:15

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 20 Mayıs 2026 21 Mayıs 2026 Fark Gram gümüş (satış) 110,79 TL 110,47 TL -0,32 TL Ons gümüş (satış) 75,66 $ 75,61 $ -0,05 $

21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.651,71 TL

Gram altın satış: 6.652,63 TL

21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,6022 TL

Dolar satış: 45,6234 TL

Euro alış: 53,1434 TL

Euro satış: 53,2139 TL

Sterlin alış: 61,3785 TL

Sterlin satış: 61,4404 TL

21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

21 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

21 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

