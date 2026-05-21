Akaryakıta indirim geliyor! Zammın hemen ardından güzel haber

Petrol fiyatlarındaki küresel değişim nedeniyle motorine gelen ve bugün pompaya yansıyan 1 lira 82 kuruşluk zammın hemen ardından indirim haberi geldi.

Küresel gerilim ve belirsizlikle dalgalanan petrol fiyatlarını akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bugün motorine gelen zamla tabelalar değişti.

ÖNCE ZAM GELDİ

Zam sonrası motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 70 lirayı aştı, İstanbul’da ise 69 liranın üzerine çıktı.

Gece yarısından itibaren motorine 1 lira 82 kuruş zam geldi.

Ancak bu zam tabelaya yansırken indirim haberi de ardından geldi.

BU GECE 2 LİRANIN ÜZERİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek "Motorine, bu gece yarısı 2 TL 35 kuruş indirim bekleniyor." diye duyurdu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Mayıs 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.03 TL/LT
Motorin: 69.30 TL/LT
LPG: 33.89 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.88 TL/LT
Motorin: 69.15 TL/LT
LPG: 33.29 TL/LT

ANKARA

Benzin: 66.00 TL/LT
Motorin: 70.41 TL/LT
LPG: 33.87 TL/LT

İZMİR

Benzin: 66.28 TL/LT
Motorin: 70.68 TL/LT
LPG: 33.69 TL/LT

