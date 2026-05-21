Akaryakıta indirim geliyor! Zammın hemen ardından güzel haber
Petrol fiyatlarındaki küresel değişim nedeniyle motorine gelen ve bugün pompaya yansıyan 1 lira 82 kuruşluk zammın hemen ardından indirim haberi geldi.
Küresel gerilim ve belirsizlikle dalgalanan petrol fiyatlarını akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bugün motorine gelen zamla tabelalar değişti.
ÖNCE ZAM GELDİ
Zam sonrası motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 70 lirayı aştı, İstanbul’da ise 69 liranın üzerine çıktı.
Gece yarısından itibaren motorine 1 lira 82 kuruş zam geldi.
Ancak bu zam tabelaya yansırken indirim haberi de ardından geldi.
BU GECE 2 LİRANIN ÜZERİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR
Gazeteci Olcay Aydilek "Motorine, bu gece yarısı 2 TL 35 kuruş indirim bekleniyor." diye duyurdu.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
21 Mayıs 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.03 TL/LT
Motorin: 69.30 TL/LT
LPG: 33.89 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.88 TL/LT
Motorin: 69.15 TL/LT
LPG: 33.29 TL/LT
ANKARA
Benzin: 66.00 TL/LT
Motorin: 70.41 TL/LT
LPG: 33.87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 66.28 TL/LT
Motorin: 70.68 TL/LT
LPG: 33.69 TL/LT