ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana dolar, MB kontrolüne rağmen 1,79 TL artış gösterdi. Euro 53 TL sınırını yeniden aştı, sterlin ise hafta başındaki gerilemenin ardından 61,40 TL'ye çıktı.

ABD ve İsrail'in, İran'a karşı açtığı savaştan beri dolar kuru MB tarafından kontrol altında tutulmasına rağmen 1 TL 79 kuruş arttı. Bugün itibarıyla dolar kuru 45 TL 60 kuruşu geçti, 45,6300 TL'den işlem görüyor.

Euro ise ABD doları karşısında erirken, TL karşısında değer kazandı. Türk Lirası'nın eriyen değeri ile euro 53 TL sınırını tekrar aştı, 53,2040 TL'den işlem görüyor.

Hafta başında 60,8827 TL'ye kadar gerileyen sterlin ise tekrar harekete geçti 61,4090 TL'den işlem görüyor.

21 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,6300 TL
  • Euro (satış): 53,2040 TL
  • Sterlin (satış): 61,4090 TL

21 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 45,5950 45,6300 %0,09 07:29
Euro (EUR) 53,1688 53,2040 %0,30 07:28
Sterlin (GBP) 61,3529 61,4090 %0,17 07:28

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 20 Mayıs 2026 21 Mayıs 2026 Fark
Dolar (USD) (satış) 45,5964 TL 45,6300 TL +0,0336 TL
Euro (EUR) (satış) 53,0001 TL 53,2040 TL +0,2039 TL
Sterlin (GBP) (satış) 61,3019 TL 61,4090 TL +0,1071 TL

21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.651,71 TL

Gram altın satış: 6.652,63 TL

21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,35 TL

Gram gümüş satış: 110,47 TL

21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
