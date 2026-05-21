Savaşın dövize faturası giderek kabarıyor: Dolar 1,79 TL arttı
ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana dolar, MB kontrolüne rağmen 1,79 TL artış gösterdi. Euro 53 TL sınırını yeniden aştı, sterlin ise hafta başındaki gerilemenin ardından 61,40 TL'ye çıktı.
ABD ve İsrail'in, İran'a karşı açtığı savaştan beri dolar kuru MB tarafından kontrol altında tutulmasına rağmen 1 TL 79 kuruş arttı. Bugün itibarıyla dolar kuru 45 TL 60 kuruşu geçti, 45,6300 TL'den işlem görüyor.
Euro ise ABD doları karşısında erirken, TL karşısında değer kazandı. Türk Lirası'nın eriyen değeri ile euro 53 TL sınırını tekrar aştı, 53,2040 TL'den işlem görüyor.
Hafta başında 60,8827 TL'ye kadar gerileyen sterlin ise tekrar harekete geçti 61,4090 TL'den işlem görüyor.
21 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
- Dolar (satış): 45,6300 TL
- Euro (satış): 53,2040 TL
- Sterlin (satış): 61,4090 TL
21 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,5950
|45,6300
|%0,09
|07:29
|Euro (EUR)
|53,1688
|53,2040
|%0,30
|07:28
|Sterlin (GBP)
|61,3529
|61,4090
|%0,17
|07:28
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|20 Mayıs 2026
|21 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,5964 TL
|45,6300 TL
|+0,0336 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,0001 TL
|53,2040 TL
|+0,2039 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,3019 TL
|61,4090 TL
|+0,1071 TL
21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.651,71 TL
Gram altın satış: 6.652,63 TL
21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,35 TL
Gram gümüş satış: 110,47 TL
21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
