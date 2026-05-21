Trump'ın İran barış açıklamaları altın fiyatlarında kısa süreli iyimserlik yarattı; gram altın 6.700 TL'ye dayandı. Ancak ralli tutmadı. Gram altın 6.652,63 TL, ons altın ise 4.529,48 dolardan işlem görüyor.

ABD başkanı Donald Trump'ın İran ile olan barış görüşmeleri hakkındaki açıklamaları, piyasalarda kısa süreli de olsa iyimserlik havası estirdi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan yükselişte gram altın 6 bin 700 TL, ons altın ise 4 bin 570 dolar sınırına dayandı.

Fakat iyimserlik dalgası çok uzun sürmedi, altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. An itibarıyla gram altın 6 bin 652,63 TL'den, ons altın ise 4 bin 529,48 dolardan işlem görmekte. Günün ilerleyen saatlerinde ABD ve İran arasında yaşanabilecek gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.

21 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.652,63 TL
  • Ons altın (satış): 4.529,48 $

21 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram altın TL 6.651,71 TL 6.652,63 TL -%0,12 06:44
Ons altın $ 4.528,90 $ 4.529,48 $ -%0,32 06:59
Çeyrek altın TL 10.799,00 TL 10.885,00 TL -%0,13 06:43
Yarım altın TL 21.598,00 TL 21.763,00 TL -%0,13 06:43
Tam altın TL 41.947,87 TL 42.773,61 TL -%1,01 16:55
Cumhuriyet altını TL 43.063,00 TL 43.387,00 TL -%0,12 06:43
Külçe altın ($) 143.300,00 $ 143.400,00 $ -%0,97 17:01
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 20 Mayıs 2026 21 Mayıs 2026 Fark
Gram altın (satış) 6.631,87 TL 6.652,63 TL +20,76 TL
Ons altın (satış) 4.524,57 $ 4.529,48 $ +4,91 $

