ABD başkanı Donald Trump'ın İran ile olan barış görüşmeleri hakkındaki açıklamaları, piyasalarda kısa süreli de olsa iyimserlik havası estirdi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan yükselişte gram altın 6 bin 700 TL, ons altın ise 4 bin 570 dolar sınırına dayandı.

Fakat iyimserlik dalgası çok uzun sürmedi, altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. An itibarıyla gram altın 6 bin 652,63 TL'den, ons altın ise 4 bin 529,48 dolardan işlem görmekte. Günün ilerleyen saatlerinde ABD ve İran arasında yaşanabilecek gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.

21 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

Gram altın (satış): 6.652,63 TL

Ons altın (satış): 4.529,48 $

21 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.651,71 TL 6.652,63 TL -%0,12 06:44 Ons altın $ 4.528,90 $ 4.529,48 $ -%0,32 06:59 Çeyrek altın TL 10.799,00 TL 10.885,00 TL -%0,13 06:43 Yarım altın TL 21.598,00 TL 21.763,00 TL -%0,13 06:43 Tam altın TL 41.947,87 TL 42.773,61 TL -%1,01 16:55 Cumhuriyet altını TL 43.063,00 TL 43.387,00 TL -%0,12 06:43 Külçe altın ($) 143.300,00 $ 143.400,00 $ -%0,97 17:01

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 20 Mayıs 2026 21 Mayıs 2026 Fark Gram altın (satış) 6.631,87 TL 6.652,63 TL +20,76 TL Ons altın (satış) 4.524,57 $ 4.529,48 $ +4,91 $

21 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.651,71 TL

Gram altın satış: 6.652,63 TL

21 MAYIS 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.799,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.885,00 TL

21 MAYIS 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 21.598,00 TL

Yarım altın satış: 21.763,00 TL

21 MAYIS 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 41.947,87 TL

Tam altın satış: 42.773,61 TL

21 MAYIS 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 43.063,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 43.387,00 TL

21 MAYIS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.528,90 $

Ons altın satış: 4.529,48 $

21 MAYIS 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 143.300,00 $

Külçe altın satış: 143.400,00 $

21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,79 TL

Gram gümüş satış: 110,91 TL

21 Mayıs 2026 Gümüş Fiyatları

21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,6022 TL

Dolar satış: 45,6234 TL

Euro alış: 53,1434 TL

Euro satış: 53,2139 TL

Sterlin alış: 61,3785 TL

Sterlin satış: 61,4404 TL

21 Mayıs 2026 Döviz Fiyatları

21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

21 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

21 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

21 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

21 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

21 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum