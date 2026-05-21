Altın yatırımcısı Trump'ın sözüne güvendi, hayal kırıklığı erken geldi
Trump'ın İran barış açıklamaları altın fiyatlarında kısa süreli iyimserlik yarattı; gram altın 6.700 TL'ye dayandı. Ancak ralli tutmadı. Gram altın 6.652,63 TL, ons altın ise 4.529,48 dolardan işlem görüyor.
ABD başkanı Donald Trump'ın İran ile olan barış görüşmeleri hakkındaki açıklamaları, piyasalarda kısa süreli de olsa iyimserlik havası estirdi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan yükselişte gram altın 6 bin 700 TL, ons altın ise 4 bin 570 dolar sınırına dayandı.
Fakat iyimserlik dalgası çok uzun sürmedi, altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. An itibarıyla gram altın 6 bin 652,63 TL'den, ons altın ise 4 bin 529,48 dolardan işlem görmekte. Günün ilerleyen saatlerinde ABD ve İran arasında yaşanabilecek gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.
21 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram altın (satış): 6.652,63 TL
- Ons altın (satış): 4.529,48 $
21 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.651,71 TL
|6.652,63 TL
|-%0,12
|06:44
|Ons altın $
|4.528,90 $
|4.529,48 $
|-%0,32
|06:59
|Çeyrek altın TL
|10.799,00 TL
|10.885,00 TL
|-%0,13
|06:43
|Yarım altın TL
|21.598,00 TL
|21.763,00 TL
|-%0,13
|06:43
|Tam altın TL
|41.947,87 TL
|42.773,61 TL
|-%1,01
|16:55
|Cumhuriyet altını TL
|43.063,00 TL
|43.387,00 TL
|-%0,12
|06:43
|Külçe altın ($)
|143.300,00 $
|143.400,00 $
|-%0,97
|17:01
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|20 Mayıs 2026
|21 Mayıs 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.631,87 TL
|6.652,63 TL
|+20,76 TL
|Ons altın (satış)
|4.524,57 $
|4.529,48 $
|+4,91 $
21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,79 TL
Gram gümüş satış: 110,91 TL
21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,6022 TL
Dolar satış: 45,6234 TL
Euro alış: 53,1434 TL
Euro satış: 53,2139 TL
Sterlin alış: 61,3785 TL
Sterlin satış: 61,4404 TL
21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
21 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
21 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
