Kripto piyasası geçen haftaki kara cumayı unutmaya çalışıyor
Geçen hafta cuma çöküşünün ardından kripto piyasası toparlanıyor. Son 24 saatte BTC ve ETH hafif yükseliş trendini sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta cuma gününde çöküş yaşayan kripto piyasası toparlanma sinyalleri veriyor. Bitcoin ve Ethereum son 24 saatte hafif yükseliş trendine girdi. Bitcoin yüzde 0,62 oranında yükselerek 77 bin 704,75 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 0,26 yükseliş ie 2 bin 132,96 dolardan işlem görüyor.
21 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $77.704,75 (%+0,62)
- Ethereum (ETH): $2.132,96 (%+0,26)
- Toplam piyasa değeri: 2,59 trilyon $
- 24s toplam hacim: $75,81B milyar $
- Saat: 09:28
21 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$77.704,75
|%+0,62
|$76.829,47
|$78.095,06
|26,45 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.132,96
|%+0,26
|$2.112,78
|$2.154,22
|11,87 milyar $
21 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|DoubleZero (2Z)
|0,1111 $
|+%20,85
|Hyperliquid (HYPE)
|56,67 $
|+%16,77
|Zcash (ZEC)
|670,77 $
|+%13,86
|Dash (DASH)
|48,54 $
|+%12,82
|Mantle (MNT)
|0,6943 $
|+%11,39
21 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|MemeCore (M)
|2,92 $
|-%14,88
|XDC Network (XDC)
|0,03370 $
|-%5,08
|Chiliz (CHZ)
|0,04471 $
|-%4,33
|Kite (KITE)
|0,2307 $
|-%3,85
|币安人生 (币安人生)
|0,4338 $
|-%2,75
21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.651,71 TL
Gram altın satış: 6.652,63 TL
21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,35 TL
Gram gümüş satış: 110,47 TL
21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5950 TL
Dolar satış: 45,6300 TL
Euro alış: 53,1688 TL
Euro satış: 53,2040 TL
Sterlin alış: 61,3529 TL
Sterlin satış: 61,4090 TL
21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
21 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi