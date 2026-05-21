Geçen hafta cuma çöküşünün ardından kripto piyasası toparlanıyor. Son 24 saatte BTC ve ETH hafif yükseliş trendini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta cuma gününde çöküş yaşayan kripto piyasası toparlanma sinyalleri veriyor. Bitcoin ve Ethereum son 24 saatte hafif yükseliş trendine girdi. Bitcoin yüzde 0,62 oranında yükselerek 77 bin 704,75 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 0,26 yükseliş ie 2 bin 132,96 dolardan işlem görüyor.

21 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $77.704,75 (%+0,62)
  • Ethereum (ETH): $2.132,96 (%+0,26)
  • Toplam piyasa değeri: 2,59 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $75,81B milyar $
  • Saat: 09:28

21 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $77.704,75 %+0,62 $76.829,47 $78.095,06 26,45 milyar $
Ethereum (ETH) $2.132,96 %+0,26 $2.112,78 $2.154,22 11,87 milyar $

21 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
DoubleZero (2Z) 0,1111 $ +%20,85
Hyperliquid (HYPE) 56,67 $ +%16,77
Zcash (ZEC) 670,77 $ +%13,86
Dash (DASH) 48,54 $ +%12,82
Mantle (MNT) 0,6943 $ +%11,39

21 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
MemeCore (M) 2,92 $ -%14,88
XDC Network (XDC) 0,03370 $ -%5,08
Chiliz (CHZ) 0,04471 $ -%4,33
Kite (KITE) 0,2307 $ -%3,85
币安人生 (币安人生) 0,4338 $ -%2,75
21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.651,71 TL

Gram altın satış: 6.652,63 TL

21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,35 TL

Gram gümüş satış: 110,47 TL

21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5950 TL

Dolar satış: 45,6300 TL

Euro alış: 53,1688 TL

Euro satış: 53,2040 TL

Sterlin alış: 61,3529 TL

Sterlin satış: 61,4090 TL

21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

21 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
