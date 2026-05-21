İki haftalık düşüş trendinin baskısında dün 13.926 puana kadar gerileyen BIST 100, kapanışı kıl payı 14.012 puanın üzerinde tamamladı. Endeks bu sabah yüzde 0,20 yükselişle 14.040 puandan başladı.

Geçen haftadan beri düşüşü durdurulamayan Bist 100 endeksi, dün kapanışı kıl payı ile 14 bin puanın üstünde tamamladı. Dün 13 bin 926,59 puanda dibi gören endeks, kapanışı 14 bin 012,01 puandan yaptı.

Borsa İstanbul, bu sabaha ise yüzde 0,20 yükselişle 28,05 puan artarak 14 bin 012,01 puandan başladı.

21 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 14.040,06
  • Değişim: %0,20 (+28,05)
  • Önceki kapanış: 14.012,01
  • Saat: 09:55

21 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

21 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
GMTAS 48,42 +10,00
GUNDG 1.097,00 +9,92
DUNYH 179,00 +9,15
PNLSN 48,80 +7,68
EKIZ 90,65 +6,65

21 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
BRMEN 9,53 -9,92
ISBTR 371.860,00 -7,38
PRZMA 45,52 -7,03
BORLS 5,88 -6,22
EMPAE 74,70 -6,16

21 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
DUNYH 179,00 148,14 milyon
DMRGD 9,30 145,27 milyon
ASTOR 354,00 103,79 milyon
ASELS 397,75 77,73 milyon
AKBNK 69,10 69,38 milyon
21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.651,71 TL

Gram altın satış: 6.652,63 TL

21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,35 TL

Gram gümüş satış: 110,47 TL

21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5950 TL

Dolar satış: 45,6300 TL

Euro alış: 53,1688 TL

Euro satış: 53,2040 TL

Sterlin alış: 61,3529 TL

Sterlin satış: 61,4090 TL

21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

21 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
