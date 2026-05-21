Kıl payı tutundu: Borsa İstanbul bitmek bilmeyen düşüşlerden sonra günü yükselişle açtı
İki haftalık düşüş trendinin baskısında dün 13.926 puana kadar gerileyen BIST 100, kapanışı kıl payı 14.012 puanın üzerinde tamamladı. Endeks bu sabah yüzde 0,20 yükselişle 14.040 puandan başladı.
21 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.040,06
|Değişim
|%0,20 (+28,05)
|Önceki kapanış
|14.012,01
|İşlem hacmi
|85,6 milyar TL
|Saat
|09:55
21 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|GMTAS
|48,42
|+10,00
|GUNDG
|1.097,00
|+9,92
|DUNYH
|179,00
|+9,15
|PNLSN
|48,80
|+7,68
|EKIZ
|90,65
|+6,65
21 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BRMEN
|9,53
|-9,92
|ISBTR
|371.860,00
|-7,38
|PRZMA
|45,52
|-7,03
|BORLS
|5,88
|-6,22
|EMPAE
|74,70
|-6,16
21 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|DUNYH
|179,00
|148,14 milyon
|DMRGD
|9,30
|145,27 milyon
|ASTOR
|354,00
|103,79 milyon
|ASELS
|397,75
|77,73 milyon
|AKBNK
|69,10
|69,38 milyon
21 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.651,71 TL
Gram altın satış: 6.652,63 TL
21 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,35 TL
Gram gümüş satış: 110,47 TL
21 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5950 TL
Dolar satış: 45,6300 TL
Euro alış: 53,1688 TL
Euro satış: 53,2040 TL
Sterlin alış: 61,3529 TL
Sterlin satış: 61,4090 TL
21 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69,30 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi