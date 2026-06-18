Fed'in kararı doları sıçrattı

Fed'in faiz kararı sonrasında dolar endeksinde büyük bir sıçrama yaşandı. Dakikalar içinde 99,636 puandan 100,528 puana çıkan endeks ABD ve İran arasında mutabakat zaptının imzalanması ile düşüşe geçse de 100 puanın altına düşemedi.

Savaşın getirdiği ekonomik kriz ve CHP için alınan mutlak butlan kararı nedeni ile baskılanan dolar kuru bugün de 46,45 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi.

Faiz kararı öncesinde 54 TL'ye yanaşan euro, büyük bir düşüşle 54,95 TL'den 53,32 TL'ye kadar düştükten sonra rotayı tekrar yukarı çevirdi.

Günlerdir 62 TL'nin üzerinde seyreden sterlin ise 61,45 TL'ye geriledikten sonra euro gibi yükseliş yoluna tekrar girdi.

18 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

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