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Fed'in kararı doları sıçrattı

Fed'in faiz kararı dolar endeksini 99,636'dan 100,528 puana fırlattı, ABD-İran mutabakatı bile endeksi 100 puanın altına çekemedi. Dolar/TL ise 46,45'e tırmanarak yeni rekor kırdı. Euro ve sterlinde de sert inişli çıkışlı bir gün yaşandı.

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Fed'in kararı doları sıçrattı

Fed'in faiz kararı sonrasında dolar endeksinde büyük bir sıçrama yaşandı. Dakikalar içinde 99,636 puandan 100,528 puana çıkan endeks ABD ve İran arasında mutabakat zaptının imzalanması ile düşüşe geçse de 100 puanın altına düşemedi.

Savaşın getirdiği ekonomik kriz ve CHP için alınan mutlak butlan kararı nedeni ile baskılanan dolar kuru bugün de 46,45 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi.

Faiz kararı öncesinde 54 TL'ye yanaşan euro, büyük bir düşüşle 54,95 TL'den 53,32 TL'ye kadar düştükten sonra rotayı tekrar yukarı çevirdi.

Günlerdir 62 TL'nin üzerinde seyreden sterlin ise 61,45 TL'ye geriledikten sonra euro gibi yükseliş yoluna tekrar girdi.

18 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.10 08:20
Euro (EUR) 53,50₺ 53,51₺ %0.18 08:21
Sterlin (GBP) 61,82₺ 61,83₺ %0.16 08:20
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İsviçre Frangı 58,14₺ 58,15₺ %0.14 08:20
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.03 08:20
Avustralya Doları 32,53₺ 32,70₺ %0.29 08:20
Danimarka Kronu 7,13₺ 7,16₺ %0.17 08:20
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İsveç Kronu 4,88₺ 4,90₺ %0.33 08:20
Çin Yuanı 6,87₺ 6,87₺ %0.30 08:20
Rus Rublesi 0,64₺ 0,64₺ %0.10 08:20
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Suudi Arabistan Riyali 12,32₺ 12,38₺ %-0.02 05:56

18 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,44₺
Satış 46,45₺

18 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,50₺
Satış 53,51₺

18 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,82₺
Satış 61,83₺

18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.548,15₺
Satış 6.555,63₺
Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandıFaiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı

18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,24₺
Satış 103,26₺
Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemediFed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi

18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.15
Motorin 64.42
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18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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