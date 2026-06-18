Fed'in kararı doları sıçrattı
Fed'in faiz kararı dolar endeksini 99,636'dan 100,528 puana fırlattı, ABD-İran mutabakatı bile endeksi 100 puanın altına çekemedi. Dolar/TL ise 46,45'e tırmanarak yeni rekor kırdı. Euro ve sterlinde de sert inişli çıkışlı bir gün yaşandı.
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Fed'in faiz kararı sonrasında dolar endeksinde büyük bir sıçrama yaşandı. Dakikalar içinde 99,636 puandan 100,528 puana çıkan endeks ABD ve İran arasında mutabakat zaptının imzalanması ile düşüşe geçse de 100 puanın altına düşemedi.
Savaşın getirdiği ekonomik kriz ve CHP için alınan mutlak butlan kararı nedeni ile baskılanan dolar kuru bugün de 46,45 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi.
Faiz kararı öncesinde 54 TL'ye yanaşan euro, büyük bir düşüşle 54,95 TL'den 53,32 TL'ye kadar düştükten sonra rotayı tekrar yukarı çevirdi.
Günlerdir 62 TL'nin üzerinde seyreden sterlin ise 61,45 TL'ye geriledikten sonra euro gibi yükseliş yoluna tekrar girdi.
18 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,44₺
|46,45₺
|%0.10
|08:20
|Euro (EUR)
|53,50₺
|53,51₺
|%0.18
|08:21
|Sterlin (GBP)
|61,82₺
|61,83₺
|%0.16
|08:20
|Kanada Doları
|32,78₺
|32,95₺
|%0.02
|08:21
|İsviçre Frangı
|58,14₺
|58,15₺
|%0.14
|08:20
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%0.03
|08:20
|Avustralya Doları
|32,53₺
|32,70₺
|%0.29
|08:20
|Danimarka Kronu
|7,13₺
|7,16₺
|%0.17
|08:20
|Norveç Kronu
|4,81₺
|4,83₺
|%-0.02
|08:20
|İsveç Kronu
|4,88₺
|4,90₺
|%0.33
|08:20
|Çin Yuanı
|6,87₺
|6,87₺
|%0.30
|08:20
|Rus Rublesi
|0,64₺
|0,64₺
|%0.10
|08:20
|BAE Dirhemi
|12,64₺
|12,65₺
|%0.10
|08:20
|Suudi Arabistan Riyali
|12,32₺
|12,38₺
|%-0.02
|05:56
18 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
18 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
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18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
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18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.15
|Motorin
|64.42
|LPG
|31.99
18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi