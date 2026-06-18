Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı

Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı

Fed, yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını sabit tutunca altın fiyatları çakıldı. ABD-İran mutabakat zaptının imzalanması sonrasında ise fiyatlarda sınırlı yükseliş yaşandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı
Son Güncelleme:

Beklenen Fed faiz kararı dün akşam saat 21:00'de açıklandı, tahmin edildiği gibi ABD'de yüksek enflasyon oranına rağmen faiz oranları sabit kaldı. Kararın açıklanması ile birlikte altın fiyatlarında sert bir düşüş beraberinde geldi.

Faiz kararının açıklanmasından sonra ons altın 4 bin 379,55 dolardan 4 bin 227,05 dolara, gram altın ise 6 bin 519,32 TL'den 6 bin 292,62 TL'ye kadar düştü.

Düşüş sonrasında ise günün erken saatlerinde gelen ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzaladığı haberi ile altın fiyatları sınırlı olsa da tekrar yükselmeye başladı.

18 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.451,56₺ 6.452,63₺ %1.60 08:20
Ons Altın $ 4.321,01$ 4.321,45$ %1.49 08:21
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 140.600,00$ 140.700,00$ %0.00 17:07

18 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.548,15₺
Satış 6.555,63₺

18 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.321,01$
Satış 4.321,45$

18 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 140.600,00$
Satış 140.700,00$

18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,24₺
Satış 103,26₺
Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemediFed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi

18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.10 08:20
Euro (EUR) 53,50₺ 53,51₺ %0.18 08:21
Sterlin (GBP) 61,82₺ 61,83₺ %0.16 08:20
Fed'in kararı doları sıçrattıFed'in kararı doları sıçrattı

18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.15
Motorin 64.42
LPG 31.99

18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.421
Değişim %0,00

18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.955$
Değişim %-0,69
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Gram Altın Ons Altın Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro