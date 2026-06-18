Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı

Beklenen Fed faiz kararı dün akşam saat 21:00'de açıklandı, tahmin edildiği gibi ABD'de yüksek enflasyon oranına rağmen faiz oranları sabit kaldı. Kararın açıklanması ile birlikte altın fiyatlarında sert bir düşüş beraberinde geldi.

Faiz kararının açıklanmasından sonra ons altın 4 bin 379,55 dolardan 4 bin 227,05 dolara, gram altın ise 6 bin 519,32 TL'den 6 bin 292,62 TL'ye kadar düştü.

Düşüş sonrasında ise günün erken saatlerinde gelen ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzaladığı haberi ile altın fiyatları sınırlı olsa da tekrar yükselmeye başladı.

18 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

18 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.15 Motorin 64.42 LPG 31.99

18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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