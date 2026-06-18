Fed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadı
Fed'in faiz kararı kriptoyu vurdu, ABD-İran barış imzaları bile çöküşü durduramadı! Bir haftadır toparlanmaya çalışan Bitcoin 65 bin dolardan dönüp çakıldı, bin 800 dolar sınırını test eden Ethereum da tutunamadı.
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Fed'in faiz kararı sonrasında kripto piyasasında yaşanan düşüşü ABD ve İran'ın barış yolunda attığı imzalar bile kurtaramadı. Haziranın ilk haftasında yaşanan çöküşü 1 haftadır telafi etmeye çalışan Bitcoin 65 bin dolardan dönerek çakıldı. Dün bin 800 dolar sınırını test eden Ethereum da başarılı olamadı.
18 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|64.078$
|%-0.50
|63.696$
|64.806$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.735$
|%-0.62
|1.723$
|1.763$
|-
18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Ethena (ENA)
|$0,09136
|+%5,18
|币安人生 (币安人生)
|$0,7036
|+%5,57
|Humanity (H)
|$0,2614
|+%16,48
18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|SPX6900 (SPX)
|$0,3943
|-%19,39
|Audiera (BEAT)
|$1,70
|-%19,19
|Uniswap (UNI)
|$3,07
|-%15,41
18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,44₺
|46,45₺
|%0.11
|09:54
|Euro (EUR)
|53,51₺
|53,52₺
|%0.20
|09:55
|Sterlin (GBP)
|61,84₺
|61,85₺
|%0.19
|09:55
18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.15
|Motorin
|64.42
|LPG
|31.99
18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi