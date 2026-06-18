Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Fed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadı

Fed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadı

Fed'in faiz kararı kriptoyu vurdu, ABD-İran barış imzaları bile çöküşü durduramadı! Bir haftadır toparlanmaya çalışan Bitcoin 65 bin dolardan dönüp çakıldı, bin 800 dolar sınırını test eden Ethereum da tutunamadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Fed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadı

Fed'in faiz kararı sonrasında kripto piyasasında yaşanan düşüşü ABD ve İran'ın barış yolunda attığı imzalar bile kurtaramadı. Haziranın ilk haftasında yaşanan çöküşü 1 haftadır telafi etmeye çalışan Bitcoin 65 bin dolardan dönerek çakıldı. Dün bin 800 dolar sınırını test eden Ethereum da başarılı olamadı.

18 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 64.078$ %-0.50 63.696$ 64.806$ -
Ethereum (ETH) 1.735$ %-0.62 1.723$ 1.763$ -

18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Ethena (ENA) $0,09136 +%5,18
币安人生 (币安人生) $0,7036 +%5,57
Humanity (H) $0,2614 +%16,48

18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
SPX6900 (SPX) $0,3943 -%19,39
Audiera (BEAT) $1,70 -%19,19
Uniswap (UNI) $3,07 -%15,41

18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.548,15₺
Satış 6.555,63₺
Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandıFaiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı

18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,81₺
Satış 102,82₺
Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemediFed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi

18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.11 09:54
Euro (EUR) 53,51₺ 53,52₺ %0.20 09:55
Sterlin (GBP) 61,84₺ 61,85₺ %0.19 09:55
Fed'in kararı doları sıçrattıFed'in kararı doları sıçrattı

18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.15
Motorin 64.42
LPG 31.99
Akaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyorAkaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyor

18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.454
Değişim %0,23
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kripto Kripto Para Bitcoin Ethereum Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro