Halk TV Ekonomi Fed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadı

Fed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadı Fed'in faiz kararı kriptoyu vurdu, ABD-İran barış imzaları bile çöküşü durduramadı! Bir haftadır toparlanmaya çalışan Bitcoin 65 bin dolardan dönüp çakıldı, bin 800 dolar sınırını test eden Ethereum da tutunamadı.