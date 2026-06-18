Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi

Gümüş fiyatları yine istenileni veremedi, sınırın altında kaldı. Fed'in faiz kararı öncesinde beklentilerle 71 dolara kadar çıkan ons gümüş, kararın açıklanmasının hemen ardından 66,92 dolara kadar geriledi. 106 TL'ye kadar çıkan gram gümüş ise 99,56 TL'ye kadar düştü.

Günün erken saatlerinde gelen Trump ve Pezeşkiyan'ın mutabakat zaptını imzaladığı haberi ise gümüşte zincirleri kırmaya yetmedi. Gram gümüş 105 TL, ons gümüş ise 70 dolar sınırının altında kaldı.

18 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

18 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.15 Motorin 64.42 LPG 31.99

18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI