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Halk TV Ekonomi Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi

Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi

Fed'in faiz kararı öncesi 71 dolara kadar çıkan ons gümüş, karar sonrası çakıldı. ABD ve İran arasında mutabakat zaptı imzalarının atılması bile gümüşü eşiğin ötesine taşımaya yetmedi.

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Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi
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Gümüş fiyatları yine istenileni veremedi, sınırın altında kaldı. Fed'in faiz kararı öncesinde beklentilerle 71 dolara kadar çıkan ons gümüş, kararın açıklanmasının hemen ardından 66,92 dolara kadar geriledi. 106 TL'ye kadar çıkan gram gümüş ise 99,56 TL'ye kadar düştü.

Günün erken saatlerinde gelen Trump ve Pezeşkiyan'ın mutabakat zaptını imzaladığı haberi ise gümüşte zincirleri kırmaya yetmedi. Gram gümüş 105 TL, ons gümüş ise 70 dolar sınırının altında kaldı.

18 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 103,30₺ 103,33₺ %2.07 08:20
Ons Gümüş $ 69,18$ 69,20$ %1.83 08:19

18 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,30₺
Satış 103,33₺

18 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 69,18$
Satış 69,20$

18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.548,15₺
Satış 6.555,63₺
Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandıFaiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı

18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.10 08:19
Euro (EUR) 53,50₺ 53,51₺ %0.19 08:20
Sterlin (GBP) 61,82₺ 61,84₺ %0.16 08:20
Fed'in kararı doları sıçrattıFed'in kararı doları sıçrattı

18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.15
Motorin 64.42
LPG 31.99

18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.421
Değişim %0,00

18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.966$
Değişim %-0,68
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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