Akaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyor

Art arda gelen motorin indirimlerinden sonra 18 Haziran perşembe günü akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Petrol fiyatlarında ise düşüş devam ediyor. ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzalaması ile düşüş hızlandı, brent petrol 77 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrol fiyatları tekrar savaş öncesi 70-72 dolar bandına düşebilir.

18 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.15 Motorin 64.42 LPG 31.99

18 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.99 Motorin 64.26 LPG 31.39

18 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.10 Motorin 65.52 LPG 31.97

18 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.38 Motorin 65.79 LPG 31.79

18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

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