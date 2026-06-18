Akaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyor
Art arda gelen motorin indirimlerinin ardından akaryakıt fiyatları bugün sabit kaldı. ABD-İran mutabakatı sonrası brent petrol 77 dolara geriledi.
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Art arda gelen motorin indirimlerinden sonra 18 Haziran perşembe günü akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Petrol fiyatlarında ise düşüş devam ediyor. ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzalaması ile düşüş hızlandı, brent petrol 77 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrol fiyatları tekrar savaş öncesi 70-72 dolar bandına düşebilir.
18 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.15
|Motorin
|64.42
|LPG
|31.99
18 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.99
|Motorin
|64.26
|LPG
|31.39
18 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.10
|Motorin
|65.52
|LPG
|31.97
18 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.38
|Motorin
|65.79
|LPG
|31.79
18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,44₺
|46,45₺
|%0.11
|09:51
|Euro (EUR)
|53,51₺
|53,51₺
|%0.19
|09:51
|Sterlin (GBP)
|61,85₺
|61,86₺
|%0.20
|09:51
18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi