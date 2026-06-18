Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Akaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyor

Akaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyor

Art arda gelen motorin indirimlerinin ardından akaryakıt fiyatları bugün sabit kaldı. ABD-İran mutabakatı sonrası brent petrol 77 dolara geriledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Akaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyor
Son Güncelleme:

Art arda gelen motorin indirimlerinden sonra 18 Haziran perşembe günü akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Petrol fiyatlarında ise düşüş devam ediyor. ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzalaması ile düşüş hızlandı, brent petrol 77 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrol fiyatları tekrar savaş öncesi 70-72 dolar bandına düşebilir.

18 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.15
Motorin 64.42
LPG 31.99

18 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.99
Motorin 64.26
LPG 31.39

18 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.10
Motorin 65.52
LPG 31.97

18 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.38
Motorin 65.79
LPG 31.79

18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.548,15₺
Satış 6.555,63₺
Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandıFaiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı

18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,76₺
Satış 102,78₺
Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemediFed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi

18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.11 09:51
Euro (EUR) 53,51₺ 53,51₺ %0.19 09:51
Sterlin (GBP) 61,85₺ 61,86₺ %0.20 09:51
Fed'in kararı doları sıçrattıFed'in kararı doları sıçrattı

18 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.421
Değişim %-0,50

18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.966$
Değişim %-0,68
Fed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadıFed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro