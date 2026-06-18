İstanbul borsasında perşembe hareketliliği başladı

Haftaya bomba gibi başlangıç yapan İstanbul borsası hafta ortasında yönü aşağı çevirdi. Çarşamba sabahına güçlü bir başlangıç yaparak 14 bin 500 puanın üzerinde çıkan Bist 100 endeksi, kapanışta istikrarını sürdüremedi. Haftanın üçüncü gününde yüzde 0,50 değer kaybeden endeks 71,94 puan düşerek kapanışını 14 bin 421,15 puandan yaptı.

Perşembe gününde ise endeks hafif yükselişle başladı. Yüzde 0,23 oranında değer kazanan endeks, 33,16 puan artarak 14 bin 454,31 puandan açılışı yaptı.

18 HAZİRAN 2026 BİST 100 VERİLERİ

18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SELEC 164,10 %9,99 GMTAS 45,62 %9,98 BMSTL 97,30 %5,25 EMNIS 165,20 %4,16 KOCMT 2,77 %4,14

18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim GENKM 19,21 %-9,98 IHAAS 62,40 %-9,96 KONTR 6,15 %-9,96 FRIGO 2,04 %-9,73 EUPWR 87,75 %-5,85

18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) EUPWR 87,75 148.699.395,00 THYAO 324,00 107.585.172,00 AKBNK 78,30 68.146.212,60 SASA 2,75 61.281.426,25 HALKB 48,72 47.775.319,20

18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.15 Motorin 64.42 LPG 31.99

18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI