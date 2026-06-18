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Halk TV Ekonomi İstanbul borsasında perşembe hareketliliği başladı

İstanbul borsasında perşembe hareketliliği başladı

Hafta ortasında yönünü aşağı çeviren Borsa İstanbul, sert dalgalanmaların ardından yeni güne nefes alarak başladı. Çarşamba gününü kayıpla kapatan BIST 100 endeksi, perşembe sabahı hafif yükselişle açılış yaptı.

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İstanbul borsasında perşembe hareketliliği başladı

Haftaya bomba gibi başlangıç yapan İstanbul borsası hafta ortasında yönü aşağı çevirdi. Çarşamba sabahına güçlü bir başlangıç yaparak 14 bin 500 puanın üzerinde çıkan Bist 100 endeksi, kapanışta istikrarını sürdüremedi. Haftanın üçüncü gününde yüzde 0,50 değer kaybeden endeks 71,94 puan düşerek kapanışını 14 bin 421,15 puandan yaptı.

Perşembe gününde ise endeks hafif yükselişle başladı. Yüzde 0,23 oranında değer kazanan endeks, puan artarak 14 bin 454,31 puandan açılışı yaptı.

18 HAZİRAN 2026 BİST 100 VERİLERİ

BIST 100
Son 14.623
Günlük değişim %1.40
Gün içi düşük 14.454
Gün içi yüksek 14.636
Önceki kapanış 14.421
Saat 11:25

18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SELEC 164,10 %9,99
GMTAS 45,62 %9,98
BMSTL 97,30 %5,25
EMNIS 165,20 %4,16
KOCMT 2,77 %4,14

18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
GENKM 19,21 %-9,98
IHAAS 62,40 %-9,96
KONTR 6,15 %-9,96
FRIGO 2,04 %-9,73
EUPWR 87,75 %-5,85

18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
EUPWR 87,75 148.699.395,00
THYAO 324,00 107.585.172,00
AKBNK 78,30 68.146.212,60
SASA 2,75 61.281.426,25
HALKB 48,72 47.775.319,20

18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.548,15₺
Satış 6.555,63₺
Faiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandıFaiz kararıyla çakılan altın barış imzalarıyla toparlandı

18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 101,97₺
Satış 101,99₺
Fed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemediFed'in kararı gümüşte sert düşüşe yol açtı: Trump-Pezeşkiyan imzası bile telafi edemedi

18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,44₺ 46,45₺ %0.11 11:24
Euro (EUR) 53,43₺ 53,44₺ %0.05 11:25
Sterlin (GBP) 61,67₺ 61,68₺ %-0.08 11:24
Fed'in kararı doları sıçrattıFed'in kararı doları sıçrattı

18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.15
Motorin 64.42
LPG 31.99
Akaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyorAkaryakıta zam yok ama petrolde tablo hızla değişiyor

18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.574$
Değişim %0,27
Fed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadıFed kararı her şeyi bozdu: ABD-İran imzaları bile kriptoyu kurtaramadı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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