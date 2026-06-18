İstanbul borsasında perşembe hareketliliği başladı
Hafta ortasında yönünü aşağı çeviren Borsa İstanbul, sert dalgalanmaların ardından yeni güne nefes alarak başladı. Çarşamba gününü kayıpla kapatan BIST 100 endeksi, perşembe sabahı hafif yükselişle açılış yaptı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Haftaya bomba gibi başlangıç yapan İstanbul borsası hafta ortasında yönü aşağı çevirdi. Çarşamba sabahına güçlü bir başlangıç yaparak 14 bin 500 puanın üzerinde çıkan Bist 100 endeksi, kapanışta istikrarını sürdüremedi. Haftanın üçüncü gününde yüzde 0,50 değer kaybeden endeks 71,94 puan düşerek kapanışını 14 bin 421,15 puandan yaptı.
Perşembe gününde ise endeks hafif yükselişle başladı. Yüzde 0,23 oranında değer kazanan endeks, puan artarak 14 bin 454,31 puandan açılışı yaptı.
18 HAZİRAN 2026 BİST 100 VERİLERİ
|BIST 100
|Son
|14.623
|Günlük değişim
|%1.40
|Gün içi düşük
|14.454
|Gün içi yüksek
|14.636
|Önceki kapanış
|14.421
|Saat
|11:25
18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|SELEC
|164,10
|%9,99
|GMTAS
|45,62
|%9,98
|BMSTL
|97,30
|%5,25
|EMNIS
|165,20
|%4,16
|KOCMT
|2,77
|%4,14
18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|GENKM
|19,21
|%-9,98
|IHAAS
|62,40
|%-9,96
|KONTR
|6,15
|%-9,96
|FRIGO
|2,04
|%-9,73
|EUPWR
|87,75
|%-5,85
18 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|EUPWR
|87,75
|148.699.395,00
|THYAO
|324,00
|107.585.172,00
|AKBNK
|78,30
|68.146.212,60
|SASA
|2,75
|61.281.426,25
|HALKB
|48,72
|47.775.319,20
18 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
18 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
18 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,44₺
|46,45₺
|%0.11
|11:24
|Euro (EUR)
|53,43₺
|53,44₺
|%0.05
|11:25
|Sterlin (GBP)
|61,67₺
|61,68₺
|%-0.08
|11:24
18 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.15
|Motorin
|64.42
|LPG
|31.99
18 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi