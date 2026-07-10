Rekora 5 kala: Türk Lirası eriyor!

ABD ve İran arasında karşılıklı askeri misillemelerle Orta Doğu'da tırmanan savaş atmosferi, küresel piyasalarda yüksek enflasyon baskısını ve Fed'in faiz artırım ihtimalini canlı tutmaya devam ediyor.

Bu jeopolitik risklerin gölgesinde, küresel ölçekte dolar endeksinde (DXY) bugün bir geri çekilme yaşandı. Gün içinde 100,933 puandan 100,625 puana kadar gerileyen dolar endeksi, haftalık bazda da yüzde 0,20 değer kaybetmiş oldu.

Ancak küresel bazdaki bu gevşemeye rağmen, iç piyasada baskılanmaya çalışılan dolar kuru yeni bir rekor kırdı. Türk Lirası karşısında 46,95 TL değerine ulaşan dolar, 47 TL sınırına iyice dayandı.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar karşısında Euro da güç kazandı ve iç piyasada yükselişini sürdürerek 53,82 TL seviyesine ulaştı.

İngiliz Sterlini ise TL karşısında vites büyüterek yeni bir rekor fiyata imza attı. Kritik 63 TL barajını aşan Sterlin, 63,16 TL'den işlem görerek yüksek seyrini koruyor.

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