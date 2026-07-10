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Halk TV Ekonomi Rekora 5 kala: Türk Lirası eriyor!

Rekora 5 kala: Türk Lirası eriyor!

Orta Doğu'daki askeri gerilimin gölgesinde küresel piyasalarda gerileyen dolar endeksi, iç piyasada rekor tazeledi. Türk lirası karşısında 46,95 liraya ulaşan dolar 47 lira sınırına dayanırken, sterlin de 63,16 lirayı gördü.

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Rekora 5 kala: Türk Lirası eriyor!

ABD ve İran arasında karşılıklı askeri misillemelerle Orta Doğu'da tırmanan savaş atmosferi, küresel piyasalarda yüksek enflasyon baskısını ve Fed'in faiz artırım ihtimalini canlı tutmaya devam ediyor.

Bu jeopolitik risklerin gölgesinde, küresel ölçekte dolar endeksinde (DXY) bugün bir geri çekilme yaşandı. Gün içinde 100,933 puandan 100,625 puana kadar gerileyen dolar endeksi, haftalık bazda da yüzde 0,20 değer kaybetmiş oldu.

Ancak küresel bazdaki bu gevşemeye rağmen, iç piyasada baskılanmaya çalışılan dolar kuru yeni bir rekor kırdı. Türk Lirası karşısında 46,95 TL değerine ulaşan dolar, 47 TL sınırına iyice dayandı.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar karşısında Euro da güç kazandı ve iç piyasada yükselişini sürdürerek 53,82 TL seviyesine ulaştı.

İngiliz Sterlini ise TL karşısında vites büyüterek yeni bir rekor fiyata imza attı. Kritik 63 TL barajını aşan Sterlin, 63,16 TL'den işlem görerek yüksek seyrini koruyor.

10 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

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Dolar (USD) 46,96₺ 46,97₺ %0.09 07:41
Euro (EUR) 53,78₺ 53,82₺ %0.28 07:41
Sterlin (GBP) 63,12₺ 63,17₺ %0.23 07:41
Kanada Doları 33,02₺ 33,19₺ %0.17 07:41
İsviçre Frangı 58,42₺ 58,45₺ %0.58 07:41
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.47 07:40
Avustralya Doları 32,51₺ 32,67₺ %0.22 07:41
Danimarka Kronu 7,16₺ 7,19₺ %0.11 07:41
Norveç Kronu 4,82₺ 4,84₺ %0.25 07:40
İsveç Kronu 4,85₺ 4,87₺ %0.26 07:41
Çin Yuanı 6,92₺ 6,93₺ %0.29 07:41
Rus Rublesi 0,62₺ 0,62₺ %0.45 07:41
BAE Dirhemi 12,79₺ 12,79₺ %0.11 07:41
Suudi Arabistan Riyali 12,44₺ 12,51₺ %-0.11 04:56

10 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,96₺
Satış 46,97₺

10 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,78₺
Satış 53,82₺

10 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,12₺
Satış 63,17₺

10 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.224,69₺
Satış 6.230,73₺
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10 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,27₺
Satış 91,30₺
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10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19

10 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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Değişim %1,12
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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