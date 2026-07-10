Fiyatlar düşerken gelmeyen indirim, petrol tırmanırken cepleri yaktı: Tam 3 TL 10 kuruş birden!

ABD-İran arasında tırmanan askeri gerilimin Körfez'de karşılıklı misillemelere dönüşmesi ve küresel bazda gerileyen dolar endeksine rağmen iç piyasada doların 47 TL sınırına dayanması, akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor.
Petrolün ateşkes döneminde 70 dolara kadar çekildiği süreçte beklenen indirimlerin pompalara yansıtılmamasının ardından, Brent petrolün yeniden 76 dolara tırmanmasıyla birlikte yurt içinde zam yağmuru başladı.
Hafta içinde motorin grubuna yapılan 1 TL 33 kuruş ve 76 kuruşluk artışların ardından, bu gece yarısından itibaren tabelaya tamı tamına 3 TL 10 kuruşluk dev bir zam dalgası daha yansıdı.
Son artışla birlikte, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları 69 TL'yi aştı. Sektörden edinilen bilgilere göre, daha önce kulislerde konuşulan bu artışın eşel mobil sisteminden karşılanmayarak doğrudan fiyatlara yansıtılması, sürücülerin üzerindeki maliyet baskısını daha da derinleştirdi.