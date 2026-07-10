Fiyatlar düşerken gelmeyen indirim, petrol tırmanırken cepleri yaktı: Tam 3 TL 10 kuruş birden!

ABD-İran arasında tırmanan askeri gerilimin Körfez'de karşılıklı misillemelere dönüşmesi ve küresel bazda gerileyen dolar endeksine rağmen iç piyasada doların 47 TL sınırına dayanması, akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor.

Petrolün ateşkes döneminde 70 dolara kadar çekildiği süreçte beklenen indirimlerin pompalara yansıtılmamasının ardından, Brent petrolün yeniden 76 dolara tırmanmasıyla birlikte yurt içinde zam yağmuru başladı.

Hafta içinde motorin grubuna yapılan 1 TL 33 kuruş ve 76 kuruşluk artışların ardından, bu gece yarısından itibaren tabelaya tamı tamına 3 TL 10 kuruşluk dev bir zam dalgası daha yansıdı.

Son artışla birlikte, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları 69 TL'yi aştı. Sektörden edinilen bilgilere göre, daha önce kulislerde konuşulan bu artışın eşel mobil sisteminden karşılanmayarak doğrudan fiyatlara yansıtılması, sürücülerin üzerindeki maliyet baskısını daha da derinleştirdi.

10 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.90 Motorin 69.88 LPG 31.19

10 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.75 Motorin 69.73 LPG 30.59

10 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.86 Motorin 70.99 LPG 31.19

10 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.14 Motorin 71.26 LPG 30.99

10 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

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