Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşinden Cem Küçük imalı paylaşımlar! "Sıra size de gelecek"

İktidar medyasının öne çıkan iki isminin peş peşe tutuklanması, AKP’ye yakın yayın organlarındaki dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın ardından Cem Küçük’ün de cezaevine gönderilmesi tartışılırken, Pınar Kütahyalı’nın “Sıra size de gelecek” dedi. Bu paylaşımlar, 'AKP medyasında neler oluyor?' sorusunu yükseltirken Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medyada şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Cem Küçük, 'gizli tanık'ın verdiği ifadelerin ardından tutuklanmıştı.

AKP medyasında beklenmedik gelişmeler art arda yaşanıyor. İktidar destekçisi kanalların güçlü ekran yüzleri Rasim Ozan Kütahyalı ve Cem Küçük tutuklandı. Kütahyalı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanırken, Küçük de dezenformasyon suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kütahyalı’nın 18 Mayıs’ta tutuklanmasının ardından belirli aralıklarla sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan eşi Pınar Kütahyalı, dün dikkat çeken mesajlar yayımladı.

TAM BU İDDİADA VARKEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medyada Rasim Ozan Kütahyalı’nın “cezaevinde itirafçı olduğu” iddiaları gündeme gelirken, eşinden peş peşe bu paylaşımların gelmesi dikkat çekti. “Sıra size de gelecek” diyen Pınar Kütahyalı’nın paylaşımları şöyle:

"Neymiş…

İlahi adalet herkese işliyormuş…

Herkes demek ki ;kapısının önündeki pisliklere bakacakmış .

Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa…

Sıra size de gelecek …

Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede ?

Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede ?

Korku havası seziyorum :)konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil rayting yapamazsınız!!!

Aynaya bakında sonra adımızı ağzınıza alın!"