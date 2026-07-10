Güvenli liman sarsılıyor: Altın piyasasında kritik sınır mücadelesi!
ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilim, enflasyon endişesiyle altın fiyatlarını baskı altına aldı. Ons altının 4 bin 100 dolara gerilediği piyasada, gram altın ise 6 bin 200 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda doların hafif güç kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları Cuma gününe az da olsa yükselişle uyandı. Ancak bu toparlanma çabasına rağmen altın, ABD ve İran arasında karşılıklı misillemelerle tırmanan askeri gerilimin enflasyonu körükleyeceği endişesiyle haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
ABD ordusunun İran'ın kıyı ve doğu eyaletlerine düzenlediği saldırıların ardından, perşembe günü İran silahlı kuvvetlerinin Körfez ülkelerindeki ABD askeri altyapısını vurması enerji piyasalarını sarsarak petrol fiyatlarını haftalık kazanca yöneltti.
Hürmüz Boğazı ve çevresinde tırmanan bu savaş atmosferi, küresel tedarik zincirini ve enerji fiyatlarını tehdit ederek enflasyon riskini yeniden zirveye çıkardı. Hafta başında yayımlanan Fed Haziran ayı toplantı tutanakları da yetkililerin yüksek enflasyon konusundaki endişelerini ortaya koymuştu.
Son askeri darbelerin ardından Fed bu yıl faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskıyı derinleştiriyor. Yatırımcıların geleceğe yönelik belirsizlik nedeniyle temkinli yaklaştığı piyasada şu sıralar yurt içinde gram altın 6 bin 200 TL, küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin 100 dolar sınırında tutunma mücadelesi veriyor.
10 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.216,40₺
|6.217,72₺
|%-0.07
|07:42
|Ons Altın $
|4.118,20$
|4.118,71$
|%-0.13
|07:42
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|132.200,00$
|132.300,00$
|%0.00
|17:01
10 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
10 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
10 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
10 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
10 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,95₺
|46,96₺
|%0.07
|07:42
|Euro (EUR)
|53,78₺
|53,81₺
|%0.27
|07:42
|Sterlin (GBP)
|63,12₺
|63,16₺
|%0.23
|07:42
10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.90
|Motorin
|69.88
|LPG
|31.19