Güvenli liman sarsılıyor: Altın piyasasında kritik sınır mücadelesi!

Küresel piyasalarda doların hafif güç kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları Cuma gününe az da olsa yükselişle uyandı. Ancak bu toparlanma çabasına rağmen altın, ABD ve İran arasında karşılıklı misillemelerle tırmanan askeri gerilimin enflasyonu körükleyeceği endişesiyle haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

ABD ordusunun İran'ın kıyı ve doğu eyaletlerine düzenlediği saldırıların ardından, perşembe günü İran silahlı kuvvetlerinin Körfez ülkelerindeki ABD askeri altyapısını vurması enerji piyasalarını sarsarak petrol fiyatlarını haftalık kazanca yöneltti.

Hürmüz Boğazı ve çevresinde tırmanan bu savaş atmosferi, küresel tedarik zincirini ve enerji fiyatlarını tehdit ederek enflasyon riskini yeniden zirveye çıkardı. Hafta başında yayımlanan Fed Haziran ayı toplantı tutanakları da yetkililerin yüksek enflasyon konusundaki endişelerini ortaya koymuştu.

Son askeri darbelerin ardından Fed bu yıl faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskıyı derinleştiriyor. Yatırımcıların geleceğe yönelik belirsizlik nedeniyle temkinli yaklaştığı piyasada şu sıralar yurt içinde gram altın 6 bin 200 TL, küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin 100 dolar sınırında tutunma mücadelesi veriyor.

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