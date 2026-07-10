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Halk TV Ekonomi Güvenli liman sarsılıyor: Altın piyasasında kritik sınır mücadelesi!

Güvenli liman sarsılıyor: Altın piyasasında kritik sınır mücadelesi!

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilim, enflasyon endişesiyle altın fiyatlarını baskı altına aldı. Ons altının 4 bin 100 dolara gerilediği piyasada, gram altın ise 6 bin 200 liradan işlem görüyor.

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Güvenli liman sarsılıyor: Altın piyasasında kritik sınır mücadelesi!
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Küresel piyasalarda doların hafif güç kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları Cuma gününe az da olsa yükselişle uyandı. Ancak bu toparlanma çabasına rağmen altın, ABD ve İran arasında karşılıklı misillemelerle tırmanan askeri gerilimin enflasyonu körükleyeceği endişesiyle haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

ABD ordusunun İran'ın kıyı ve doğu eyaletlerine düzenlediği saldırıların ardından, perşembe günü İran silahlı kuvvetlerinin Körfez ülkelerindeki ABD askeri altyapısını vurması enerji piyasalarını sarsarak petrol fiyatlarını haftalık kazanca yöneltti.

Hürmüz Boğazı ve çevresinde tırmanan bu savaş atmosferi, küresel tedarik zincirini ve enerji fiyatlarını tehdit ederek enflasyon riskini yeniden zirveye çıkardı. Hafta başında yayımlanan Fed Haziran ayı toplantı tutanakları da yetkililerin yüksek enflasyon konusundaki endişelerini ortaya koymuştu.

Son askeri darbelerin ardından Fed bu yıl faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskıyı derinleştiriyor. Yatırımcıların geleceğe yönelik belirsizlik nedeniyle temkinli yaklaştığı piyasada şu sıralar yurt içinde gram altın 6 bin 200 TL, küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin 100 dolar sınırında tutunma mücadelesi veriyor.

10 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.216,40₺ 6.217,72₺ %-0.07 07:42
Ons Altın $ 4.118,20$ 4.118,71$ %-0.13 07:42
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 132.200,00$ 132.300,00$ %0.00 17:01

10 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.224,69₺
Satış 6.230,73₺

10 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.118,20$
Satış 4.118,71$

10 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 132.200,00$
Satış 132.300,00$

10 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,27₺
Satış 91,28₺
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10 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,95₺ 46,96₺ %0.07 07:42
Euro (EUR) 53,78₺ 53,81₺ %0.27 07:42
Sterlin (GBP) 63,12₺ 63,16₺ %0.23 07:42
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10 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.90
Motorin 69.88
LPG 31.19

10 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.105
Değişim %-0,60

10 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.062$
Değişim %1,11
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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